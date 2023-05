La CUP carrega contra Junts i el PDECat per equiparar-los amb Vox: «Per què ens demonitzeu?»

de compartir, de discutir, d’anar plegats amb tants temes, o de discrepar amb tants altres, sempre de forma civilitzada,", ha qüestionat a l'equip de govern (Junts-PDECat) de l'un dolgut. "Què passa, que tot allò que hem aprovat fins ara per a la ciutadania ha estat un error?", ha afegit eldurant el transcurs de l'últim ple del mandat.Un parlament que ha aprofitat per a recordar alguns dels projectes d'aquesta legislatura que l'executiu de la Casa de la Vila ha aprovat amb el suport dels anticapitalistes: l' adequació de l'eix comercial , l' actualització del Pla d'Equipaments , la rehabilitació del Castell de Canals , la planificació d'una Vila 100% pedalable, les marxes exploratòries feministes, l'ordenació del carrer Nard, les mocions a favor de la llengua catalana i de l'autodeterminació..."No entenem com, en una, s'obliden de tota la feina feta id'aquesta manera", ha esbitzat Margineda. "Aquí ens fan la gara-gara, entomant les nostres propostes de forma coherent, civilitzada i enraonada. I ara, de cop i volta, passem a ser el", ha retret el cupaire visiblement molest."I a sobre, tenen la. Això ja és l'hòstia!", ha incidit davant les dues línies vermelles exposades per la candidatura encapçalada per la vicepresidenta. "Amb els seus comentaris estana costa nostra aquells que no haurien d'aparèixer en l'art polític d'enlloc", ha declarat lamentant que els situïn a l'alçada del feixisme. "amb aquells que atempten amb els drets humans. No és justificable que ho facin per a la recerca del seu nínxol de vot", ha sentenciat implorant que deixin de flirtejar amb l'extrema dreta espanyola i catalana.La intervenció no ha estat contestada per cap membre de l'equip de govern.