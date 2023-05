La CUP s'esperona per aconseguir l'alcaldia: «Sant Cugat mereix deixar de ser un estereotip»

L'escac al model convergent

L'exdiuptada i membre del Secretariat Nacional, Maria Sirvent Foto: Raquel Pérez - CUP

Mig centenar de persones s'han aplegat per l'a plaça Barcelona. Un acte presentat per-número 6 a la llista municipal- qui ha reivindicat que enguany farà 20 anys que les Candidatures d'Unitat Popular van entrar al municipalisme dels Països Catalans. I dotze a l'Ajuntament de Sant Cugat."Vam entrar al govern de la ciutat per", ha encetat l'alcaldable. "Volem un Sant Cugat que", ha afegit. "Sant Cugat es mereixcom a ciutat exclusiva i de pijos, quan la meitat de la població afirma estar preocupada per com afrontar les despeses de la llar ", ha exposat el cupaire. "Som una ciutat diversa i, sobretot, som molt més que un clixé.", ha brandat.Així doncs, Simarro s'ha compromès a "" en aquesta missió reduir les patents desigualtats socials i econòmiques de la població. En aquesta línia, ha tret pit del reforç pressupostari que s'ha fet a l'àrea de Drets Socials, en polítiques feministes i del col·lectiu LTGBI, de joventut i de gent gran. "", ha declarat amb la voluntat d'aconseguir una major representació el 28M i, fins i tot, disputar-se l'alcaldia.L'acte també ha comptat amb una potent intervenció de l'extintenta d'alcaldia,, que va abandonar la primera línia política fa un any davant del límit de dos mandats per propiciar un relleu natural entre les files de la CUP. ". I vam decidir entrar per fer front a la triple emergència que pateix la ciutat: ladesprés de 32 anys de govern monocolor que havia teixit una".Durant el seu discurs, Gibert ha recordat le s victòries aconseguides pel seu pas pel govern i reconegut les derrotes que "se'ns han escapat per la dreta o per les limitacions de la pròpia administració". No obstant això, els anticapitalistes han aconseguit dur a terme una tasca, cicatritzada per la pandèmia, que ha. Un llegat que, asseguren, "els que pensaven que havíem entrat a casa seva -Junts- ara volen fer embrutar amb estratègies de caricaturització i de la por.", ha rematat.Com a convidada destacada ha vingutexdiputada del Parlament i membre del Secretariat Nacional de la CUP, que ha vindicat l'exemple de Sant Cugat on ha quedat demostrat que "per a garantir els drets de la gent des de la ruptura i la unitat popular". "i hem acabat sent la quarta força en regidors del país", ha reivindicat amb orgull.Sirvent no s'ha deixat d'estar per denunciar laque, assegura, estan patint els anticapitalistes aquesta campanya amb la Junta Electoral, els tribunals i els mitjans públics que "pretenen reduir la presència de la CUP a la més mínima expressió". "i fem molt bona feina", ha sentenciat.