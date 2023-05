Mayte Pérez (PDECat‑Units): «Paguem els impostos de Nova York, però tenim els serveis de Calcuta»

"Som completament conscients que disgregar el vot no beneficia a ningú"

Mayte Pérez reivindica diferències entre els seus rivals provinents del mateix espai Foto: Sergi Baixas

"Els serveis haurien d'estar en concordança amb el que es paga d'IBI"

- El tripartit es va configurar per abordar l'emergència habitacional que pateix la ciutadania. No va ser exactament aquest mateix "model de ciutat" el que no va saber planificar ni gestionar el creixement demogràfic de la ciutat que ha derivat en aquesta greu problemàtica?



- Jo crec que no. Tenim clar quin és el model que ens agrada i que és part d'aquesta essència Sant Cugat: el model urbanístic del planta +4 com a màxim. Sí que és cert que llavors disposes de menys habitatges, però és que és una manera de poble. Un símbol identitari. La



- Ara bé, insisteixo que és un model que està impossibilitant que els fills dels santcugatencs si puguin quedar a viure. Segons un estudi del padró local, aquesta emergència que afecta sobretot a joves i classes populars, ha comportat que prop de 90.000 santcugatencs s'hagin desempadronat, molt probablement, arran dels preus desorbitats de l'habitatge...



- Ho sabem i en som conscients d’aquesta problemàtica. Una realitat que passa aquí i a molts altres indrets; i, potser, el problema de fons són els baixos salaris de la gent. D'altra banda, com a ciutat cara que som, els serveis haurien d'estar en concordança amb el que es paga d'IBI. Paguem els impostos de Nova York però tenim els serveis de Calcuta. I amb perdó i sense desmerèixer a ningú.

L'alcaldable del PDECat-Units contempla replantejar el sistema d'atorgament de pisos de protecció oficial Foto: Sergi Baixas

- Quines respostes concretes proposen perquè els fills dels santcugatencs s'hi puguin quedar a viure i no s'hi vegin expulsats?



- Existeixen diverses alternatives com ara recuperar els pisos de la Sareb i fomentar la col·laboració publicoprivada. L'empresa pública d'habitatge Promusa no ha funcionat durant aquests quatre anys i cal impulsar-la perquè construeixi més pisos socials. D’altra banda, en relació amb l'atorgament dels pisos de protecció oficial per al jovent, es podria plantejar un sistema de puntuació que afavorís i donés més oportunitats als santcugatencs "de tota la vida". Tanmateix, també hi ha molta gent gran que viu sola i joves que podrien estar interessats a compartir casa. Sabem que no és el mateix, però això podria habilitar sinergies puntuals entre ambdues generacions i aconseguir una solució de win-win.



- L'altre dia, a l'acte d'inici de la campanya electoral van carregar contra la "fluixa" oposició mostrada per Junts al llarg de la legislatura.



- Des de fora hem observat, i no en tots els àmbits -per exemple en Carles Brugarolas sí que ha donat molta canya en l’àrea econòmica-, que hauria fet falta batallar més. I pensem que podem entendre perquè s'ha produït. Ha estat un mandat diferent on s’ha viscut un canvi de rols. Els que abans eren a l’oposició ara estan al govern i viceversa. Tothom estava descol·locat.



- Quins són els pilars de la seva candidatura?



- En l'àmbit ideològic som gent de centre-ampli, dialogant, de seny i d’ordre. Gent pencaire que trepitgem el poble i ens l'estimem; sense la necessitat d'estar col·locats com d'altres. I a nivell programàtic, reivindiquem tres mancances històriques en una ciutat de gairebé 100.000 habitants: uns



- I banda d'aquests projectes que escapen de les estrictes competències d'un Ajuntament, què més proposen en cas d'arribar a entrar al plenari o a governar?



- Entre d'altres, proposem la construcció d'un Palau de Congressos -que també permeti acollir espais culturals- que es podria aixecar a les antigues carpes Drinkking o als terrenys del camp de golf abandonat de Can Sant Joan. També impulsarem el comerç de proximitat; agilitzarem els tràmits burocràtics de l'administració perquè no siguin tan feixucs; i corregirem la mobilitat del tripartit. En aquest sentit, repensarem el carril bici del carrer de Francesc Moragas i reclamarem una sortida directa dels túnels de Vallvidrera a Valldoreix.



A més, també proposem que es promocionin visites turístiques d'un dia a la ciutat perquè més persones puguin gaudir del Monestir i, posteriorment, consumeixin al municipi. Així, també llancem una petició a la Conselleria d'Empresa perquè es traslladi de Barcelona a Sant Cugat per potenciar el nostre teixit empresarial que compta amb més de 3.500 companyies.

Pérez aposta per reforçar un turisme de consum a la ciutat Foto: Sergi Baixas



- Quina és la posició de la seva candidatura respecte al procés independentista?



- Independència sí, però dins d’un ordre. No estem d’acord amb les Declaracions Unilaterals d’Independència (DUI). Nosaltres apostem perquè es faci un referèndum d’autodeterminació pactat amb el govern espanyol. I, si el poble així ho decideix, endavant.



-"No som Laura Borràs ni creiem en els unicorns. Som gent que toquem de peus a terra". Estan qualificant la gent de Junts de naïfs?



- Això va ser una referència que feia al programa satíric de Polònia de TV3. Ja em sap greu, però crec que a Junts últimament li han passat algunes coses que ens fan estar satisfets de no haver fet el pas cap a ells.



- Com què?



- Com la seva sortida del govern de la Generalitat -que per responsabilitat no ho haurien d’haver fet-; i els casos de corrupció de la presidenta Laura Borràs.



- En el marc postelectoral, quins són els seus aliats naturals?



- Com a partit dialogant, crec que ens podem entendre amb gent de diverses ideologies sempre i quan es vegin lleugerament afins al nostre programa electoral. Si a nivells objectius o model de ciutat hi estem d’acord, penso que seria prou factible. Amb els extrems ho veig més complicat.



- Amb qui posen línies vermelles?



- Amb Vox i la CUP.



- No és una mica bèstia posar al mateix sac a la CUP que a l'extrema dreta reaccionària de Vox?



- Potser tens raó i em sap greu fer-ho. Ho fem simplement des d’una mirada de compartir ideari amb el nostre model de ciutat. Potser t’hauria d'haver dit que amb Vox no, no, no. I amb la CUP, no. I ep! Que amb la CUP en certes mesures de caire social hi podríem arribar a estar molt d’acord.



- Per què es considera la millor candidata per assumir l'alcaldia de Sant Cugat?



- Complicada aquesta pregunta... Doncs, en primer lloc, perquè sóc una santcugatenca de tota la vida, que coneix el poble i a qui l'ha ajudat molt haver estat la presidenta de Sant Cugat Comerç i regidora a l'Ajuntament durant 5 anys. Així doncs, la nostra prioritat serà sempre millorar la vida de la població de la mà dels que més saben. És a dir, de les entitats i associacions municipals. Amb empatia i escoltant-les.





