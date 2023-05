PDECat ‑Units per Avançar es conjura per «reconstruir» el model referent de Sant Cugat

Elha acollit el tret de sortida de la campanya electoral del. Un acte on els liberals s'han conjurat a treure un bon resultat electoral alsper ser capaços d'que, asseguren, es trobasota l'amenaça del tripartit.Un atac al llegat convergent que, ha afirmat l'alcaldable, no ha comptat amb una oposició a l'alçada. "", ha afirmat considerant que s'hauria d'haver plantat més cara i "batallar més" des de la sala del plenari. En aquest sentit, s'ha volgut desmarcar del seu partit germà: ". Som els del centre-moderat, d'ordre i de seny. No som Laura Borràs ni creiem en unicorns.".D'altra banda, el president de la secció del PDECat i núm. 2,, ha incidit en la "" del govern progressista. Una gestió que, remarca, ha quedat en evidència arreplegant les pitjors notes de l'històric de l'Observatori Sociològic de la ciutat. Tot seguit, Soler ha brandat tota una llista d'"" d'un executiu amb un projecte de "" que, malgrat comptar amb majories absolutes, durant els darrers quatre anys ha estat responsable d'Pel que fa a habitatge, el membre a llistes i empresariha carregat contra la "" d'ERC, PSC i la CUP respecte a un model de ciutat que "no és el seu". Franquesa assevera que en les darreres tres dècades s'ha treballat molt per gaudir d'un "model d'excel·lència" que ara està en risc per unes decisions polítiques que busquenbrandant el polèmic projecte de Ragull Centre i elper no haveraixecat cap nova promoció en tot el mandat.En matèria econòmica, la formació aposta peral sector; donar un cop de mà al; impulsar; i laper acollir esdeveniments multitudinaris. Uns punts que escapen de les "tres demandes històriques": laPer la seva banda, el diputatha reivindicat la feina feta al Congrés dels Diputats abans de fer una crida perdels partits polítics. Una petició al vot que s'ha vertebrat apel·lant a l'exercici d'una "" destinada a "arreglar la vida de les persones" amb un programa dissenyat sota els pilars de la qualitat de vida, la seguretat jurídica i el progrés econòmic i social.Abans de cloure l'acte, el president del PDECat,, ha desitjat que Sant Cugat tingui un "" en el futur esdevenir de Catalunya.