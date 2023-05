Cs es compromet a revertir la «discriminació» contra el bàsquet a Sant Cugat

es compromet aen cas de formar part del pròxim govern municipal. Així ho ha signat aquest dilluns el portaveu taronja Aldo Ciprián de la mà de la Unió Esportiva i el QBasket , on tots tres s'han conjurat en un conjunt de mesures perque, asseguren, ha patit aquesta pràctica esportiva durant els darrers anys.Amb la voluntat ds'ha acordat:1.- Aplicar la distribució dels equipaments municipals per a la temporada 2023-2024 entre les entitats esportives seguint els principis i criteris tant per a pistes cobertes com descobertes que la consultora Atlas Consulting va establir en el procés participatiu amb les entitats durant l’any 2020-2021.2.-Iniciar els tràmits necessaris durant el 2023 per a la construcció d’instal·lacions d’entrenaments cobertes de baixa inversió i ràpida execució que donin resposta a les necessitats dels clubs per tal que durant la temporada 2024-2025 siguin realitat almenys 2 pistes cobertes d’entrenaments a Sant Cugat mentre es realitza la construcció del pavelló de Can Magí.3.- Posar en marxa un programa de manteniment preventiu i correctiu dels equipaments municipals coordinadament amb les entitats i que tècnics, polítics i entitats es reuneixin bimensualment per a fer seguiment i aportació de millores.4. Que el nou pavelló sigui una realitat i estigui en disposició d’ús pel bàsquet, al llarg del proper mandat.