La JNC presenta 30 propostes per captar el vot dels joves de Sant Cugat

La secció local de laha aprofitat el primer dia de campanya per presentar el seupropi que es veurà reflectit en el de Junts a qui traslladen el seu suport explícit de cara a les eleccions del. Sota el lema "", la formació busca "consolidar un model de ciutat que es fonamenti sobre les bases del benestar social, la cohesió, la cultura, el progrés econòmic, la sostenibilitat i l'enfortiment democràtic".Així doncs, aquest document, amb 30 iniciatives concretes, s'emmarca enen les pivotalsque, asseveren, han quedatEntre els projectes més rellevants -el programa sencer es pot consultar al final de l'article-, destaquen: l'com a espai d'oci i de trobada informal per als joves;; desenvolupar unapensada pel jovent; i vetllar pelTanmateix, també contemplen la; desbloquejar la construcció de la; fomentar l'; així com estudiar la dotació de bonificacions a empreses que optin perde la ciutat.El programa ha estat desgranat per, president de la JNC de Sant Cugat,, membre de l'executiva i, responsable d'organització. "Estem en acte de servei pel Sant Cugat i la Catalunya que estimem", han afirmat amb eldes de l'Ajuntament al costat de Junts. Cal recordar que Mireia Ferrer i Àngel Segura ocuparan les posicions 14 i 15 de la llista municipal de Junts L'acte central de la campanya electoral de la JNC, que s'ha organitzat de manera independent de la de Junts amb la voluntat de captar el votant generacional a través d'una mirada més fresca i juvenil, tindrà lloc el pròxim dilluns 22 de maig, a les 20 h, al bar Versió Original.

