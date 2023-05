«Gràcies, regidors!»: l'emotiu comiat d'aquells que no repetiran

L'adeu des de l'oposició

. L'últim ple de la legislatura (2019-2023) de Sant Cugat ha finalitzat amb elper part d'aquells representants electes que, de cara al pròxim mandat, no repetiran irremeiablement perquè no apareixen a les. Tinències d'alcaldia, membres del govern i regidors a l'oposició tanquen, potser temporalment, la seva etapa com a servidors públics.Com a membre més rellevant de l'executiu tripartit, s'ha acomiadat la tinenta d'alcaldia de(CUP), fent balanç de les victòries i deures pendents -sobretot en matèria de municipalitzacions-. Un emotiu discurs on ha reconegut lade la seva tasca al capdavant de l'Ajuntament en un període especialment marcat per la pandèmia i malgrat comptar amb recursos limitats. Abans de finalitzar, ha volgut fer un repàs d'alguns "moments màgics" que s'han viscut els darrers vuit anys al plenari amb diverses frases cèlebres. "i compta amb unes bases fermes per impulsar una governança basada en les dades", ha sentenciat.Tot seguit, el regidor de(ERC), també ha fet una repassada als triomfs i reptes més destacats de les seves àrees. En especial, agraint el servei del cos de la; a banda de mostrar-se orgullós d'haver estat el primer regidor de Benestar Animal de Sant Cugat i d'haver promocionat lai portar competicions d'alt nivell que permeten posar la ciutat al mapa nacional i internacional.Finalment, la comissionada per a l'Emergència Climàtica,(ERC), també s'ha acomiadat, amb les emocions a plor de pell, de la política local. "Ha estat un honor immens ser membre d'aquest consistori durant aquests darrers quatre anys i d'haver format part del primer govern republicà -Roc Codó- encapçalat per una alcaldessa republicana", ha agraït tot recordant el seu pas pel. "Un Sant Cugat per a tothom que ha impulsat unamentre posava la qualitat de vida, el benestar social i la felicitat al centre", ha manifestat repassant la seva tasca vertebrada acom la climàtica o l'energètica. Cal recordar que, fa mig any, Gordó va ser nomenada nova cap de Relacions Institucionals de la conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural . "Sempre hi ha llum si som prou valents per veure-la; si som prou valents, per ser-la", ha finalitzat recitant un vers del poema de l'activista nord-americana Amanda Gorman.". L'exalcaldessa i regidora de, s'ha acomiadat a l'últim ple del mandat després d'anunciar que farà una. Dotze anys "intensos" al servei de la vida pública que ha volgut recordar fent repàs d'algunes victòries arran del seu pas per l'Ajuntament, malgrat haver-se quedat amb una confessa espina clavada: la "decepció" de no haver aconseguit un pacte unitari per l'habitatge. Amb tot, però, ha acabat amb dues estrofes de la cançóde. Durant el seu parlament, ha instat a "" des del municipalisme i, en clau catalana, a brandar el "". "Des dels municipis no farem la independència, però sense els municipis, la independència no arribarà mai", ha reivindicat. ", ha desitjat marxant amb una "motxilla carregada de bons records, aprenentatges i bona companyia".Pel que fa a la regidora, molt compromesa amb el projecte i les persones del grup municipal. La regidoria ha volgut reivindicar la importància de l'àrea de Drets Socials, on ha assegurat que s'ha fet molt bona feina, perquè "". "Vaig entrar en política per poder canviar aquestes coses i ara plego perquè potser aquest no és el meu espai", ha confessat Casat malgrat endur-se la sensació d'haver aconseguit treballar per "construir" des de l'oposició de la mà de tots els membres del plenari.En el cas del regidor, després de tres mandats com a representant públic al consistori, ha iniciat el parlament amb un anhel: "". Entre agraïments amb tots els qui ha compartit aquest temps, Puigdomènech ha decidit delectar els companys del ple amb la popular cançó escocesa "The Parting Glass" (La Copa de Comiat).Des de Cs,també s'ha acomiadat agraint la tasca feta al conjunt dels treballadors de la Casa després de 8 anys com a regidor. En aquesta nota, el liberal ha reivindicat que una "aclaparadora majoria dels càrrecs electes són"; tot afegint que després es pugui fer millor o pitjor ja és una altra cosa. Blázquez ha finalitzat sentenciant cal posar en valor la capacitat d'escolta, diàleg i pacte en política per tal de "".La regidora no-adscrita,, que va esquinçar el carnet de Cs a mig mandat mantenint l'acta , s'ha acomiadat breument dels seus companys de plenari i dels treballadors de l'Ajuntament.