Cop contra el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD): bloquejada la millora del servei

. I és que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha estimat el recurs interposat per l'Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció a Domicili (ASADE) queel procediment emprès pel consistori.I és que el jutge considera que no queden justificades les-que contemplaven augments de fins a un 2% anual- recollides en els. Entre d'altres, aquests preveien que les empreses que paguessin més a la seva plantilla podrien obtenir més puntuació segons l'increment de sou previst: 2 punts per un 0,5%, 4 punts per un 1%, 6 punts per un 1,5%, 8 punts per un 1,75% i 10 punts per un 2%.Durant la sessió plenària, la tinència d'alcaldia de Drets Socials,, ha lamentat el desenllaç del cas amb una resolució que es decanta a favor delsdavant d'un sector "feminitzat i precari".Així doncs, aquest pronunciament judicial aboleix tot el procediment executat que restava al congelador a l'espera de la resolució del TCCSP.De totes maneres, el cuparie ha asseverat que el servei es continuarà prestant fora de contracte i que aviat es treballarà en uns nous plecs.