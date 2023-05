Passa endavant per licitar el nou contracte de recollida de residus i neteja viària

Una aposta al vehicle elèctric

A l'últim ple ordinari del mandat, l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet una passa endavant per avançar en la licitació del nou contracte de recollida de residus i de neteja viària -amb el vot de totes les formacions polítiques menys l'abstenció de Cs-. Una licitació que es preveu que s'aprovi definitivament abans d'acabar l'any.Amb el canvi administratiu en la prestació del servei, ara l'Ajuntament comptarà amb una nova ordenança que dotarà el consistori de major capacitat de decisió i podrà redimensionar el servei a les noves necessitats del municipi arran del creixement demogràfic i territorial dels darrers anys. Així doncs, a partir d'ara podrà decidir sobre els horaris, freqüències i recollides.Aquesta nova ordenança, que ara entrarà en període d'al·legacions, se centrarà en la reducció de residus, l'ús més eficient dels recursos, millorar la qualitat de la neteja i corresponsabilitzar la ciutadania d'un municipi que genera anualment 40.000 tones de deixalles.Des de Junts i Cs han aixecat la veu davant la irregularitat que una ordenança d'aquestes característiques, "inconcreta i poc treballada", s'aprovi a cavall de dos mandats.D'altra banda, la sessió plenària de maig també ha donat llum verda a l'aprovació inicial del Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica, malgrat l'abstenció de Cs. Aquest document contempla augmentar el nombre de punts de càrrega de la ciutat dels 24 actuals a 39 abans del 2028, que s'ubicarien a l'entorn de les principals vies de circulació, estacions, centres comercials i equipaments. L'objectiu és "preparar la ciutat del futur" davant d'aquest canvi de paradigma cap a una mobilitat més sostenible.En aquesta línia, l'Ajuntament preveu que el parc local de vehicles elèctrics o híbrids endollables augmenti un 260% en els pròxims 5 anys, passant de 1.142 a 4.117.De la mateixa manera, Junts i Cs han tornat a visibilitzar el seu malestar per no haver estat partícips en la redacció del document.

