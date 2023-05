En Comú Podem vol que Sant Cugat sigui la primera ciutat on s'apliqui la nova llei d'habitatge

Els eixos d'En Comú Podem

Acte d'inici de campanya d'En Comú Podem a Sant Cugat Foto: Sergi Baixas

, una de les principals preocupacions de la ciutadania de Sant Cugat. Per aquest motiu, la formació morada ha iniciat la cursa de la mà de, president d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, per reivindicar el paper del partit en l' aprovació de la primera llei de l'habitatge a l'Estat que permetrà regular el mercat del lloguer en àrees tensionades -allà on els preus de l'habitatge castiguen especialment els llogaters- i que acabarà amb la possibilitat de fer increments anuals dels contractes en base a l'IPC."Sant Cugat ha de ser la primera ciutat en aplicar-la per regular el mercat i evitar preus abusius, ha declarat Asens destacant, alhora, la participació dels comuns en reformes relacionades amb el. A banda, com a extinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, ha reivindicat la feina feta pels comuns a la capital catalana en els darrers 8 anys on, assegura, s'ha plantat cara als desallotjaments i als fons voltors mentre s'ha promocionat la construcció del parc d'habitatge públic més important d'Espanya."Si fem força, també podrem garantir que s'impulsi una", ha dit Asens exposant que, sovint, la ciutat vallesana es reconeix exteriorment de dretes malgrat "". D'altra banda, el diputat ha volgut alertar que el PSC "quan és fort tendeix a mirar a la dreta" i ha fet una crida al vot per al seu espai per evitar que es produeixi aquesta possibilitat.Una crítica que, posteriorment, l' alcaldable santcugatenc, Ramon Gutiérrez , ha ampliat a Junts, per haver votat en contra de la nova Llei d'Habitatge, i a ERC, per no complir amb les seves obligacions en aquesta matèria des de la Generalitat. "Volem", ha reblat Gutiérrez davant d'un municipi que pateix unPer aquest motiu, el candidat municipal ha instat a promocionar un-amb una mirada de densificació de barris per "reteixir i reparar" l'entramat urbà ja construït abans de posar el focus sobre Ca n'Ametller -; impulsar l'Oficina Local d'Habitatge per transformar-la en una "autèntica immobiliària pública"; i combatre l'especulació des d'una mirada activa vetllant per les bones pràctiques de les API i regulant l'assetjament immobiliari.La campanya local d'En Comú Podem se centrarà sota el lema "Sumar per transformar Sant Cugat". Una consigna que busca representar la "unitat i contribució positiva" que els comuns volen exercir al pròxim govern municipal, allunyant l'Ajuntament de la dreta.Un programa que es fonamenta sobre tres eixos: habitatge; ecologia-mobilitat; i lluita contra les desigualtats i defensa dels serveis públics.