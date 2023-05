Un hospital públic, proposta estrella

"Sant Cugat té Remei", però aquest remei també té el repte de fer-se visible. Sota aquesta missió, la secció local deafronta unes complicades eleccions municipals sense drets electorals ni gaires finestres on poder reproduir el seu discurs. Per contrarestar-ho, en un dinar relacional amb la premsa, la formació autodefinida com a "sobiranista, moderada i de centre ampli" buscaUn perfil propi per una candidatura pròpia que estarà encapçalada per Remei Gómez després de no haver fructificat cap pacte amb la resta de candidatures del mateix espectre polític com a. "Aquesta no era la nostra voluntat inicial", ha reconegut el president de Convergents, Germà Gordó. I és que la formació va intentar teixir sinergies, però eli la posició relegada que els oferien des delmés enllà d'un número 1 o 2- van acabar per impedir-ho.Uns impediments, confessen, motivats per qüestions de "personalismes" i d'"estratègies internes" que, de retruc, podrien acabar dinamitant les possibilitats que elspuguin recuperar les regnes de l'Ajuntament arran de la dispersió de vot. "En qualsevol cas, nosaltres hem estati no creiem que haguem entorpit tant aquestes opcions com la resta de formacions. No ens sentiríem culpables", ha afegit Gordó. "", ha rematat Gómez vindicant la seva experiència professional.Així doncs, des de Convergents, ial país basc, fan un crit al santcugatenc nostàlgic que s'ha sentit orfe des de la desaparició de CDC. "Ara torna a estar de moda la, però nosaltres ho hem fet sempre. El nostre nom ja ho suggereix i així ho hem estat defensant des de fa més de 5 anys", han apuntatque, afirma, fins i tot van jugar un paper actiu en el propi enterrament de CiU. "Només cal recuperar l'hemeroteca", han asseverat amb la voluntat de diferenciar-se.Pel que fa al seu programa electoral , destaquen dos projectes estrella:i esperonar la construcció d'unper a Sant Cugat. Amb reminiscències del reivindicat Hospital Vicenç Ferrer, Convergents posarà en marxa una multitudinàriaper impulsar la construcció d'aquest "necessari" equipament a través d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Parlament de Catalunya. I és que "aturar una iniciativa ciutadana que compti amb més de 50.000 firmes serà molt difícil", ha afirmat Gordó també incidint en la necessitat d'obrir unsper a la ciutat.Pel que fa a, Convergents també ha exposat que finalment no han presentat presidenciable a l'EMD ni donaran suport explícit a cap altra candidatura rival. "No ens agrada l'escenari de blocs dreta-esquerra que s'ha configurat a la Vila", han brandat davant la dicotomia entre l'agrupació d'electors " Som Valldoreix " i la candidatura de forces progressistes " Valldoreix Plural ".Amb una campanya autofinançada pels militants, han anunciat que durant les pròximes tres setmanesals carrers per a arribar a la població a partir d'una potent campanya telefònica, actes de campanya, carpes i bustiades. "Anem a totes", ha sentenciat Gómez aspirant a obtenir fins a