Moviments a la cúpula directiva de Grifols

acaba d'assignar l'actual president executiu de la companyiacom a nou conseller delegat "amb efectes immediats" per liderar les estratègies de la farmacèutica, mentre quepassa a ser director general corporatiu i, director d'Operacions.Així doncs, segons s'ha informat aquest dilluns la companyia amb seu a Sant Cugat, Víctor i Raimon assumeixende la cúpula directiva per "" de l'empresa.En aquest sentit, Raimon, a banda de les seves funcions en el consell d'administració, se centrarà a "optimitzar el valor de les filials i associacions corporatives de Grifols"; mentre que Víctor, també en el consell d'administració, dedicarà esforços en la gestió diària de la companyia.L'objectiu d'aquests canvis és "" emmarcat en lainiciada per incentivar la creació d'unitats de negoci a partir de millores operatives per augmentar la seva competitivitat, reduir despeses i millorar l'eficiència i eficàcia organitzativa."Estic segur que aquests canvis ens posicionaran per la nostra pròxima etapa de creixement i ens ajudaran a aconseguir resultats per complir amb els compromisos de tots els nostres grups d'interès", ha sentenciat Glanzmann.