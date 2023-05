Desaparegut un veí de Sant Cugat: crida ciutadana per localitzar‑lo

🔴 DESAPAREGUT! Benito Monzón, 83 anys. Vist per últim cop ahir a les 13.30 als Jardins de St. Francesc. Vesteix pantaló i sabatilles grises i camisa blava amb punts blancs.



Sol passejar per illa de vianants, parcs i barri de Sant Francesc



📞 Si el veus TRUCA a 092 o 112. pic.twitter.com/YVFIGPwCvD — Aj. Sant Cugat (@ajsantcugat) May 7, 2023

. Veí dede 83 anys, vaahir al migdia a l'entorn dels Jardins de Sant Francesc, on acostuma a passejar.Segons ha informat l'Ajuntament, Monzón vestia una. Podria estar, ja que pateix principis d'Des de primera hora d'aquest matí s'ha activat unliderat per Mossos d'Esquadra -amb el desplegament d'un helicòpter, la unitat canina i la unitat muntanya, amb la participació del cos de Protecció Civil, ADF i diversos voluntaris. La recerca s'ha ampliat a l'entorn de Can Borrell, Can Calders i Torre Cendrera -limitació amb Collserola-.En cas de trobar-lo,