Aquests són els temes que es debatran aquest dimecres al ple de Sant Cugat

5.- Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 4054/2022 de data 16/09/2022 d'aprovació del document de treball "Agenda Urbana de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès". (Exp. 40324/2022)



6.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 1934/2023, de data 26.04.2023, pel qual s'aprova el Pla de treball OTE Sant Cugat-Oficina per la transició energètica de l'Ajuntament de Sant Cugat. (Exp. 912/2023)



7.- Dació de compte dels informes trimestrals de morositat i període mitjà de pagament a proveïdors corresponents al quart trimestre de 2022 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els seus organismes autònoms, societat municipal PROMUSA i EPEL Cugat.cat. (Exp. 15342/2022)



8.- Dació de compte del control financer de la Intervenció general, referent a la fiscalització de les subvencions de concessió directa de l'exercici 2021, atorgades pels serveis de Cultura, Esports, Promoció Econòmica i Serveis socials. (Exp. 53424/2022)



9.- Dació de compte dels estats d'execució a 31 de març de 2023 dels pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 18508/2023)



10.- Proposta per a sotmetre a l'aprovació del Ple de la corporació municipal el control de la comptabilitat de les assignacions econòmiques atorgades als grups polítics municipals, corresponents a l'any 2021. (Exp. 13183/2023)



11.- Delegació temporal a favor de la Junta de Govern Local dels actes d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdits. (Exp. 18209/2023)



12.- Aprovació de l'expedient de modificació número 13 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2023. (Exp. 16304/2023)



Serveis Urbans, Mobilitat i Transport



13.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 1801/2023, de data 20 d'abril de 2023, per la presentació d'al·legacions al recurs especial en matèria de contractació (l'expedient número N- 2023-0056) presentat contra l'adjudicació del contracte de voluminosos. (Exp. 24851/2022)



14.- Aprovació inicial de l'establiment del servei de recollida de residus i neteja viària al municipi de Sant Cugat del Vallès, la forma de prestació i l'aprovació inicial de l'Ordenança que reguli el seu règim jurídic (Exp. 7423/2022)



15.- Aprovació del Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 13464/2023)



Drets Socis i Igualtat



16.- Desestiment de la licitació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) arran de la Resolució del TCCSP núm. 220/2023 per la qual s'estima el Recurs especial en matèria de contractació interposat per J.M.H.A., en nom i representació de l'Associación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE). (Exp. 22866/2020)



Sostenibilitat



17.- Aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de control de soroll al municipi de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 1605/2018 - 62/2017).





Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural



18.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 1783/2023, de 18 d'abril, relatiu a l'aprovació del protocol d'actuació del "Sant Cugat, capital de la sardana 2023". (Exp. 33156/2019)



19.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 1732/2023, de 14 d'abril, relatiu a l'adhesió a la Xarxa d'Escoles de Música de Sant Cugat (XEMUSC) i declarar-la constituïda. (Exp. 51779/2022)



Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç



20.- Rectificació d'errada material referent a l'aprovació de la despesa corresponent al 4t trimestre 2022 de l'Associació de concessionaris del mercat de Torreblanca, per al seu pagament (Exp. 26196/2022).



Participació i Barris



21.- Dació de compte de la resolució de la Tinència d'Alcaldia de Bon Govern, Transparència, Participació i Barris sobre els projectes a executar resultat del procés de votacions dels pressupostos participatius de barri 2022-2023. (Exp. 4483/2023)



22.- Dació de compte dels acords de diversos Consells de Barri. (Exp. 17761/2023)



Control dels òrgans de govern



23.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern



24.- Precs, preguntes i interpel·lacions





