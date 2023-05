«Estem desprotegits»: el crit d'ajuda veïnal per una okupació al centre de Sant Cugat

A #SantCugat hi ha ocupacions delinqüencials. No ens podem quedar de braços plegats!

Els veïns i comerços del carrer Indústria, al costat del Monestir en pateixin una. @juntsxstc vam presentar una moció al respecte preocupats per aquest greu problema: https://t.co/rf6v1bANvW pic.twitter.com/3n2PZyh6S4 — Josep Maria Vallès (@josepmvalles) April 28, 2023

Elpelsinstal·lats en un habitatge amb sortida als-a tocar del Monestir de- va in crescendo. Malgrat que l'okupació es va produir farà més d'un any, darrerament s'està observant un augment d'. L'últim es va produir la setmana passada arran d'una baralla multitudinària que es va produir al mateix carrer Indústria amb vuit implicats.El veïnat, fart i preocupat, ha decidit posar en marxa unaperperquè mogui fitxa i posi remei a aquesta "". En declaracions a, la portaveu del veïnat -que prefereix guardar l'anonimat per por a possibles represàlies-, assegura que el cas ja s'ha portat als tribunals, però reclama al consistori que, després de setmanes fent-ne "cas omís", adopti mesures urgents perde l'entorn mentre s'espera a la resolució judicial. Un pronunciament que podria trigar mesos. "Estem fent els deures que hauria de fer el propi govern", lamenten des del col·lectiu proposant, per exemple, que s'augmenti elper la zona fins que s'executi el desallotjament.En aquesta línia, afirmen que veïns i comerciants se senten "" davant de lesque últimament estan patint de manera reincident, asseguren, per part d'aquests okupes. El cap de l'oposició, Josep Maria Vallès (Junts), ja se n'ha fet ressò del cas.L'immoble en qüestió és propietat de la. Un habitatge que l'entitat benèfica va rebre com adesprés de la mort de l'anterior propietari que va traspassar el passat febrer del 2021. Des d'aleshores, la fundació ha iniciat tots els tràmits pertinents per tal de recuperar l'immoble després d'infructíferes trobades amb els inquilins.