El PDECat reclama uns Jutjats de Primera Instància per Sant Cugat al Congrés

Elha presentat aquesta tarda una proposició de no llei alper reclamar al govern espanyol que. A dia d'avui, ciutadans, empreses i entitats es veuen obligats a afrontar qualsevol gestió i tràmit judicial a les sales de Rubí.La iniciativa, proposada per part de la candidatura PDECat Units per Sant Cugat, pretén donar resposta a unade la ciutat. "Que Sant Cugat disposi, per fi, de jutjats propis, representarà resoldre uni generarà evidents beneficis en diferents àmbits de la societat santcugatenca", apunten en un comunicat sobre una demanda que compta amb un ampli suport local.La formació exposa que Sant Cugat és una de les poblacions més grans de l'Estat sense jutjats. Així, apunten que de les 432 seus judicials, 366 són a poblacions amb menor nombre d’habitants. A banda, han remarcat que seria important comptar amb una seu judicial davant la gran activitat econòmica i associativa del municipi que, alhora, també permetria alliberar la de Rubí.