Albert Einstein, nova cara de FGC

Unha estat batejat aquest matí amb el nom del científicen commemoració al 100è aniversari de l'estada del físic alemany a Barcelona i a altres ciutats del Vallès Occidental com Sant Cugat i Terrassa.Durant l'acte, que ha tingut lloc a l'estació de Plaça Catalunya, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,, i la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC),, s'ha reivindicat la seva figura descobrint eldel geni de la relativitat que a partir d'ara es podrà veure en un dels trens.El comboi també incorporadel científic, una de les quals extreta del discurs que va oferir a l’Ajuntament de Barcelona ara fa 100 anys: "Desitjo amb tota l’ànima que aquesta bella ciutat tan esplèndidament situada, tan assolellada, pugui participar d’una manera ben ferma i eficaç en l’assoliment d’aquest altíssim ideal [de pau]". D'altra banda, la segona cita forma part de la carta que Einstein va enviar al seu fill Hans Albert l’any 1915: “Al piano, toca totes les peces que gaudeixis, fins i tot si el mestre no te les exigeix. S’aprèn més de les coses que gaudeixes, fent-les de manera que no t’adones del pas del temps”.En el marc del programa “”, impulsat conjuntament amb el Departament de Cultura, els últims anys també s’han batejat trens d’FGC amb noms d’escriptors i escriptores com Joan Fuster, Gabriel Ferrater, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Joan Brossa, Maria Aurèlia Campmany i Josep M. Espinàs, entre d’altres.