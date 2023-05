Unanimitat política en la defensa de Sol i Aire

La majoria d'alcaldables dels partits polítics que es presenten a les pròximes eleccions municipals van participar en laorganitzada per l'Associació de Veïns de(Sant Cugat). Durant la cita, Junts, ERC, PSC, Cs, PP i en Comú Podem van expressar la seva ferma voluntat de treballar per obtenir lapresent a Collserola des de l'any 1946. Cal assenyalar que l'alcaldessa Mireia Ingla no va poder assistir i va delegar la seva representació en el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Francesc Duch, mentre que l'alcaldable de la CUP, Marco Simarro tampoc va poder assistir a l’acte ni enviar cap representant.La Taula va donar el tret de sortida després d'una breu peça de concert interpretada per la violinista, filla de Sol i Aire. Tot seguit, el debat, moderat per-doctor en Ciències Polítiques i veí del barri des de fa més de 50 anys- va donar el tret de sortida emmarcat a l'entorn de: que s'està fent perquè Sol i Aire esdevingui un; el posicionament de cadascun dels alcaldables respecte a la; i lesa curt/mig termini per garantir la perdurabilitat dels habitatges.En aquest sentit, tots els participants van manifestar el seuper treballar en l'assoliment de la regularització de Sol i Aire en òrgans supramunicipals per tal de garantir la sevaDes d', Duch va expressar el compromís del seu partit a l'hora de continuar treballant per donar suport al barri amb la mirada posada a assolir la seva consolidació. El representant d’ERC va posar en relleu la importància que Sol i Aire continuï amb el seu treball de ser un barri referent en la vigilància i protecció del Parc i del seu encaix en relació amb els objectius mediambientals. En aquesta línia, va destacar com la figura d'"enclavament" -considerada en el Decret de Creació del Parc Natural de Collserola- ha de ser el principal motor del treball conjunt per "canviar el paradigma del que significa un barri enmig d'un parc natural" i assolir-ne la seva perdurabilitat.Elva expressar el seu suport incondicional a la “batalla i a la lluita dels veïns". Un compromís que, va afirmar, els socialistes han demostrat al llarg del darrer mandat desenvolupant accions que millorin la vida dels veïns i veïnes amb la posada en marxa del bus a demanda, de les compostadores comunitàries i individuals per la gent del barri, etc. L'alcaldable Pere Soler va expressar, en relació amb el funcionament que té l’urbanisme, que considerava una "injustícia" que no es reconegués en el paper el que passa al territori. Per això va apostar per fer "pedagogia" i instar als respectius partits polítics amb representació a l'AMB, la Diputació i la Generalitat a fer les modificacions legislatives pertinents.Des de, el cap de l'oposició va expressar el seu convenciment que Sol i Aire és beneficiós pel Parc Natural. En aquest sentit, el cap de l'oposició, Josep Maria Vallès, va reivindicar que cal lluitar perquè el barri sigui reconegut com un "enclavament" a partir del consens, la unitat política i les conclusions d'estudis mediambientals.El representant de, Aldo Ciprian, va posar en relleu el suport del seu partit i es va comprometre a redactar una moció a inicis del proper mandat on es demanarà el suport de la resta de partits polítics a favor de la regularització i traslladar la resolució a l'AMB, la Diputació i la Generalitat. En aquesta línia, l'alcaldable taronja va destacar la necessitat que els partits polítics tinguin coherència presentant el mateix discurs a l'Ajuntament de Sant Cugat que en altres administracions.El representant delÁlvaro Benejam va expressar que fins ara havia faltat una voluntat política real per poder resoldre el problema jurídic que afecta el barri, brandant, alhora, que "altres coses més complexes a nivell d'urbanisme, s'han arreglat". També va dir que s'ha "d'extingir la paraula extinció" de les lleis aprovades darrerament (PePNat) en relació amb la idiosincràsia del barri. L'alcaldable va insistir que calia anar més enllà dels partits polítics locals i arribar a les administracions governades pels mateixos partits polítics on, paradoxalment, advoquen per un plantejament diferent remarcant la necessitat de "convèncer" els companys de partit perquè canviessin les normatives.va apostar per ser "realistes" i treballar, en primer lloc, aquells aspectes que poden ser més conflictius. En aquesta tasca, Ramon Gutiérrez va exposar que calia acompanyar els veïns en la cerca de les eines i encaixos necessaris per trobar la compatibilitat de viure enmig de la serra amb els valors mediambientals. Així doncs, l'alcaldable va proposar treballar en un diàleg que escapés de l'àmbit local per dirigir-se a altres instàncies i incloure més administracions des d'on poder traslladar la sensibilitat particular del barri i buscar solucions de futur.Els veïns estem satisfets i agraïts de la mostra unànime de suport i desig de solucionar la situació del barri cercant la forma d’aconseguir la seva consolidació.Carolina OlivaPresidenta de l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri de Sol i AireSant Cugat del Vallès