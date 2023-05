Un osteòpata de Sant Cugat, acusat d'haver abusat sexualment de 23 embarassades

"Pot ser que, en algun moment, no hagi sabut fer-ho millor". Sota aquesta afirmació s'ha bastit la defensa de l'que està sent jutjat aquests dies a l'Audiència de Barcelona per, presumptament, haverentre el 2013 i el 2016. Segons ha informat l'ACN, S.M.P. ha assegurat que tots els tractaments i tocaments tenien unai afirma que va actuar sempre seguint la "" (conjunt de procediments, de tècniques i de regles generals de l'art mèdica) iNo obstant aquest al·legat, la fiscalia li demanaper haver efectuatamb pràctiques que no tenien cap mena de relació amb el tractament. L'acusat, un reconegut diplomat en fisioteràpia i amb un màster, hauria comès els abusos des del 2013 fins al novembre del 2016 al seu. Unes visites centrades, sobretot, en tractaments osteopàtics pre i postpart on s'"aprofitava" de les seves pacients.El cas més greu seria el d'una dona que, al juny del 2016, va acudir a la clínica per problemes estomacals. En la primera consulta, el fisioterapeuta, sense el consentiment de la víctima, va treure-li la samarreta i li va pressionar els pits molt fort. Posteriorment, li va separar els llavis vaginals i li va tocar en un punt on li va causar un fort dolor, fent moviments circulars; gest que la víctima no va entendre. La dona va acudir fins a set cops a la consulta i l'acusat sempre hauria actuat de la mateixa manera. En una ocasió, fins i tot, li hauria introduït un dit a la vagina i un altre a l'anus alhora sense avisar la pacient ni, suposadament, tenir res a veure amb el tractament. L'home va practicar tocaments similars amb penetracions a altres vuit pacients.En un altre cas, el juliol del 2016 i al seu local de Sant Cugat, l'home va tenir diverses sessions amb una pacient amb problemes d'esquena. L'home li tocava la zona del còccix per sobre les calcetes, però en l'última sessió li va posar la mà per sota la roba i li va fer fregues a la zona pública, cosa que va deixar la dona en estat de xoc. Uns tocaments sense penetració que també haurien denunciat una altra dotzena de pacients.Per tot plegat, la fiscalia li demana 111 anys de presó i d'inhabilitació i 255.000 euros d'indemnització a les víctimes per un delicte continuat d'abús amb penetració, vuit delictes d'abús amb penetració, 12 delictes d'abús, i dos d'abús continuat. També li demana llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb les víctimes.El judici durarà fins a la setmana vinent, però les declaracions de les víctimes i altres proves es faran a porta tancada a petició de les acusacions. Finalment, l'acusació ha criticat que la defensa vulgui "emmascarar els abusos sexuals amb un debat tècnic" sobre el tractament osteopàtic, assegurant que tots els tocaments formaven part de la 'lex artis' habitual.