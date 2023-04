Lamentablement no és la primera vegada que es malmet o es menysté el patrimoni històric o artístic de #SantCugat. Aquesta vegada, amb una obra de Paco Minuesa que posa en valor l'educació infantil. Treballarem per restaurar-la. @pgorina1 @EstherMadrona https://t.co/SGvmZ2lg1B — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) April 28, 2023

. L'obra d'homenatge a les escoles bressol municipal, instal·lada a la plaça del Mil·lenari just al costat de la biblioteca de Gabriel Ferrater, va ser víctima d'unadurant la matinada d'aquest divendres 28 d'abril.L'alcaldessaha denunciat ela través de les xarxes socials. "Lamentablement, no és la primera vegada que es malmet o es", ha exposat la batllessa republicana anunciant que l'Ajuntament ja està treballant per restaurar la peça sostreta.