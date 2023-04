Blaumut escull el Teatre-Auditori per fer l'assaig general de la nova gira

. Així doncs, l'equipament vallesà acollirà aviat el grup en residència tècnica i oferirà unel pròximL'obra farà un repàs de tot el repertori des de la publicació d'"El turista", el seu primer àlbum discogràfic, tot comptant amb la participació de la. Amb més de 50 músics dalt de l’escenari, el nou espectacle està pensat per donar pes a la fusió d’estils que caracteritzen el particular so de Blaumut: la música clàssica en la versió simfònica i el pop en versió banda.El públic que hi podrà assistir són convidats del propi equip i alguns subscriptors del canal de WhatsApp del Teatre-Auditori.