Valldoreix no veu clara la «Renda Bàsica Universal»

al projecte deper la " Renda Bàsica Universal " que està dissenyant el govern de la Generalitat de Catalunya i que s'implementarà al llarg dels pròxims mesos. La moció, proposada per ERC-MES i la CUP-PC, ha comptat únicament amb els vots favorables dels proposants mentre que Junts, Cs i PSC, hi han votat en contra.L'objectiu de la Renda Bàsica Universal és estudiar els-valorada al voltant dels 800 euros per adult i 300 per a menors d'edat- que sigui atorgada per l'Estat o una administració pública a partir de criteris d'. Així doncs, la quantia, que es pagaria de manera periòdica i de forma estable, seria suficient perperquè pogués gaudir d'unadavant dels reptes i dificultats creixents de la societat actual. Tot plegat, amb la voluntat de vetllar per la igualtat, la llibertat i autonomia efectiva de les persones garantint una. Tanmateix, cal assenyalar que es tractaria d'un pagament que escaparia de les prestacions i subsidis preexistents.No obstant això, en relació amb el pla pilot, la vocal del, ha carregat contra aquestque, diu, es podrien destinar a altres polítiques socials. "Si no s'està al dia amb les ajudes ja contemplades, com es vol garantir el repartiment d'unes altres?", ha qüestionat el vocal de, no veient clar, tampoc, com es finançaria la iniciativa, ja que suposaria, assevera, un cost total de 40.000 milions d'euros quan es posés en marxa al conjunt de la població; és a dir, el pressupost total anual de la Generalitat. "S'està proposant unasense tenir en compte l'esforç econòmic que això suposaria", ha criticat la vocal d'Economia de l'EMD, Lluïsa Muñoz (PDECat), davant d'una mesura que ha qualificat d'"".D'altra banda, des de la CUP i ERC, han defensat que es tractaria d'una mesura que afavoriria lamentre que, alhora, s'incentivaria l'economia i el consum. "L'objectiu d'aquesta iniciativa és canviar tot el paradigma de les subvencions socials", han sentenciat.