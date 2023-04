". Sota aquest lema, el Centre Popular Andalús ha acollit aquest dijous la presentació oficial de Mayte Pérez com a alcaldable de la marca municipal PDECat-Units per Sant Cugat (que també aglutina Ara-Pacte Local, Centrem i el PNC) a les. Una posada en escena amb prop d'un centenar d'assistents que s'ha organitzat a correcuita a tan sols un mes dels comicis després de no haver aconseguit vertebrar una coalició amb Junts Autodefinint-se com a persona "", Pérez ha agraït la confiança dipositada en la seva passa endavant que pretén "" des d'una "". Una aposta que, reconeix, serà difícil davant la quinzena de formacions que també concorreran als comicis , tot i que no perd l'esperança d'aconseguirlocal aportant "seny i eficiència".i penso que aquest orgull l'hem anat perdent en els darrers anys", ha asseverat en referència a la gestió del tripartit d'esquerres. "Volem recuperar el model referent del qual estem enamorats", ha afegit Pérez brandant un projecte "engrescador" que pretén revifar l'"embranzida" del municipi des de la col·laboració publicoprivada i donant suport al comerç local.A l'acte han acudit la majoria de candidats que configuren la llista municipal de la formació, així com el president del PDECat,í i el diputat al Congrés,-que tanca la candidatura santcugatenca-. També han acudit a l'acte representants de