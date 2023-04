El mític quiosc de Valldoreix abaixa la persiana afrontant un futur incert

La veu dels quiosquers

El-a tocar de la popular xurreria-després de més de 30 anys de servei al poble. El matrimonifeia temps que estava buscant unque volgués agafar les regnes de la guingueta davant la seva imminenti, a pocs dies de la data límit, l'han acabat trobant. No obstant això, el quiosc prové d'unai, per tant, queden diverses incògnites pendents de resoldre abans d'oficialitzar qualsevolPer aquest motiu, Fabrés i Calavia van personar-se aquest dijous a l'Audiència Pública del ple de Valldoreix per demanar que poguessin cedir l'espai a qui consideressin sense que es requerís el tràmit de convocatòria d'unper a atorgar una nova licitació. El govern local, però, no té clar que això sigui possible i la vocal d'Economia,, s'ha compromès a estudiar el cas i a reunir-se amb els afectats una vegada obtinguin una resolució."Tinc diverses persones interessades que voldrien assumir el quiosc, però ara em trobo amb elque no em permet fer el canvi de nom", relata Fabrés en declaracions a. I és que, malgrat que la parada estigui en terrenys municipals, els afectats reivindiquen que la paradeta és de la seva propietat."Quan vam comprar el quiosc a l'antic propietari, que s'ubicava inicialment a la rotonda de Can Cadena, no va ser necessari fer mena licitació", relata desvelant que aleshores van haver d'embargar-se per poder adquirir el negoci per un import de 3 milions de pessetes. "Tenim tots els documents que ho acrediten", assevera. Unainicial que, amb els anys, s'ha anat multiplicant amb més de 30.000 euros extra que s'han destinat a anar renovant el quiosc durant les darreres tres dècades."I ara ens volen fer entendre que tots aquestsposant totes les traves possibles per impedir que nosaltres mateixos puguem decidir el traspàs", exposa un neguitós Fabrés davant laamb la qual s'han topat a les portes de la seva jubilació.Davant d'aquesta situació, el matrimoni exigeix que l'administració pública els deixi escollir el seu successor i que, en cas que no els ho permetin, des de l'EMD els remetin una proposta econòmica perquè se'lsper tots els diners invertits.Així doncs, mentre aquesta situació queda pendent de resoldre, la Vila quedarà sine die amb un únic local de venda de premsa, el quiosc de la plaça de Mas Roig.