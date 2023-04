Sant Cugat, seu del Congrés d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya

Un congrés a peu de carrer

acollirà els pròxims dies 4, 5 i 6 de maig el. Sota el lema "Dades en acció: de la modelització a l'explotació", a la ciutat vallesana hi participaran al voltant ded'arreu del país i es comptarà amb unobert a la ciutadania.Segons l'Ajuntament, aquesta serà una trobada excepcional després que l’últim Congrés es va haver d'organitzar de forma virtual a causa de la pandèmia. A banda,. L'objectiu és conèixer i reflexionar sobre el govern, la gestió, el tractament i l’explotació d'aquestes últimes, pensant en el futur de la professió de l’arxivística però sense obviar el present de l’exercici professional.En aquesta línia, un dels aspectes més rellevants que es tractarà durant aquestes jornades serà la. Així doncs, cal recordar que les administracions públiques estan immerses en uncap a un model que inclou la gestió de dades i que multiplica les competències i oportunitats dels professionals de l'arxivística.Finalment, també s'incidirà en l'ús de la(IA) en aquesta gestió i les seves implicacions ètiques. Tot plegat, amb la missió d'identificar-ne els punts dèbils com pot ser la selecció inapropiada de les dades o la programació d’algoritmes tendenciosa, i els seus punts forts, com pot ser la identificació i extracció massiva de dades.El Congrés se celebrarà majoritàriament al Teatre-Auditori de Sant Cugat i a l’Escola de Música, però també sortirà al carrer. Entre l’1 i el 31 de maig hi haurà una exposició de cubs d’imatge per tota la ciutat sobre el passat del poble amb fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. La tarda del 6 de maig es podrà participar a la 2a fira d’arxius amb parades i tallers per a les famílies. També hi haurà un concert en record a l’arxivera Marta Munuera.Els dies 4 i 5 de maig, de 9 del vespre a 11 de la nit es podrà veure a la façana de l’Ajuntament una projecció innovadora: la creació d’un vídeo a partir de fotografies del fons fotogràfic Fons Cabanas organitzades en un espai 3D mitjançant l’ús d’eines d’intel·ligència artificial.El 19è Congrés d'Arxivística compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, així com de la Comissió Europea i el Consorci AOC, a més del patrocini de diferents empreses del sector.