Cs planta Herrada i presenta Pepe Escofet com a presidenciable a l'EMD de Valldoreix

Després de mesos d'incertesa, la nova agrupació d'electors encapçalada peramb " Som Valldoreix " no ha estat capaç deper concentrar tot el votant de l'espectre del centre-dreta sota una mateixa presidenciable, tal com han fet a l'altra banda del taulell les forces progressistes amb "Valldoreix Plural" Així doncs, els taronges es desmarquen del Partit Popular i Valents que ja van anunciar la setmana passada que no presentarien candidat particular i brindarien "suport explícit" a l'original deamb l'objectiu d'unir esforços i evitar una victòria a les urnes de les esquerres. Tot i això, segons ha avançat el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP),serà finalment elCal recordar que Escofet també lidera les primeres posicions de lacom a número 5 sota el lideratge d'. En aquest sentit, el portaveu liberal també assumiria la futurible suplència d'Escofet al capdavant de la Casa de la Vila.Així doncs, i amb les llistes a punt de ser definitives, per a la presidència de l'EMD de Valldoreix concorreran: Susana Herrada (Som Valldoreix), Juanjo Cortés (Valldoreix Plural); Cs (Pepe Escofet); Independents (Neus José); Vox (Juan Pich-Aguilera); i Front Nacional (Arnau Prats).