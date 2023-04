La Junta Electoral s'equivoca a l'hora de batejar les candidatures locals d'ERC i del PSC

Aquest dimecres han sortit publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) les llistes provisionals per a les eleccions municipals del 28 de maig. I en el cas derecollida sota la Junta Electoral de la Zona de Terrassa-, ja apareixen tots els noms que conformaran les 15 candidatures que combatran per fer-se amb l'Ajuntament i les 6 que tenen la mirada posada a laNo obstant això, en el document apareixena l'hora de denominar les llistes locals d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya. En el cas d', només apareix sota el nom d'"Acord Municipal", una marca sovint utilitzada pels republicans per agrupar les seves llistes al conjunt del territori. Una situació idèntica que també ha ocorregut amb el, que surt únicament batejat com a "Candidatura de Progrés". En ambdós casos,a múltiples municipis del país.Segons ha pogut saber, ambdues formacions ja estan redactant unper resoldre aquesta incidència abans de la publicació definitiva de les llistes de cara al pròxim 2 de maig.

Llistes provisionals de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 28-M by Sergi Baixas on Scribd