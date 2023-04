FOTOS Les imatges de l'Alain sobre l'excavadora a l'Horta Alliberta Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Foto: Sergi Baixas Previous Next

Demà farà una setmana que un jove activista barceloní -que prefereix mantenir el seu anonimat- va decidir enfilar-se sobre el braç mecànic d'unaper intentar aturar la destrucció de l'Horta Alliberada . Uns cultius socials que van acabar sent arrasats igualment durant el desallotjament del-ubicat al final de l'avinguda de Cerdanyola i propietat de CaixaBank- i que es va saldar amb diversosamb un ampli desplegament policial.Malgrat la futilitat de l'intent, l'activista va convertir-se ràpidament en un. Un jove que, amb les cames penjant sobre una màquina pesant, sobtadament va posar en escac l'operatiu durant més de tres hores. A, hi parlem perquè relati com va viure personalment la sevaque també va acabar posant en un compromís al cos dels Bombers.- No ho tenia pensat, no. Jo era una de les persones que estaven enfilades dalt d'un arbre, però quan vaig veure l’excavadora començant a destruir els camps de cultiu, on sabíem que hi havia conills, l’únic que em va passar pel cap era que s’havia de parar aquella màquina de qualsevol manera.- Salvar l'Horta. Fa tres anys ja em vaig involucrar en l' alliberament d'aquests terrenys i ara calia defensar aquest espai. Soc una persona compromesa amb l'okupació quan es tracta de protegir l'habitatge de la gent o el dret a cultivar la terra. Sobretot pel que fa a projectes socials o culturals que, considero, estan per sobre dels interessos particulars de bancs, immobiliàries i grans tenidors.- Vivim en l'absurd on un banc es veu amb la potestat de destrossar un projecte multitudinari i transversal que donava de menjar a moltes famílies en risc de vulnerabilitat.- Va ser molt incòmode i em vaig cremar bastant. D'altra banda, també ho vaig viure amb por per les amenaces dels mossos i les represàlies que se'n poguessin derivar. Tot i això, també em va donar molta força els ànims de totes les companyes que em donaven suport i m'animaven des de fora.- Doncs ja des del minut u, el cap de l'operatiu va exigir-me que baixés d'allà i, en negar-m’hi, li va dir al tècnic de l’excavadora que mogués el braç de la màquina per fer-me caure. Aleshores, aquest li va dir que no podia fer-ho perquè m’aixafaria completament la cama que jo havia col·locat entremig del mecanisme hidràulic. Malgrat l'avís, el mosso li va dir que estigués tranquil, que estava cobert i que, en cas que passés alguna cosa, no seria la seva responsabilitat.- Ho sé. I el problema és que no està enregistrat i, per tant, serà la meva paraula contra la seva. Soc plenament conscient que ells tenen la paella pel mànec.- Bàsicament em van dir el mateix que els Mossos. Que baixés pel meu propi peu. Que aquesta lluita ja no tenia sentit i que ja estava perduda.- Doncs agraït, tot i que al final es veiessin obligats a actuar. El comandament dels Bombers em va dir que el jutge els havia ordenat directament que el fessin baixar i que, si s'oposaven, serien destituïts.- Exacte. Perquè els bombers no volien participar-hi.- Doncs insisteixen que baixi pel meu propi compte. En negar-me, van agafar-me de les mans i a apretar-me els canells perquè deixés d'aferrar-me a l'excavadora. Com que no se'n sortien, van començar a retorçar-me el coll i a pressionar-me darrere de les orelles. Feia molt de mal. Finalment, em van retòrcer el braç i em van clavar el colze contra una barra de ferro de la màquina. L'objectiu era fer-me el màxim de mal perquè desistís.- Més que de caure que em trenquessin alguna extremitat. I t'asseguro que van estar molt a prop de fer-ho.- No ben bé. Caic sobre la furgoneta i salto a terra. Allà m’esperaven cinc Mossos que em van començar a apallissar inclús tenint-me a terra i emmanillat. Cops de puny a la cara, a les costelles, a l’esquena...- Sí. Tot just sortir de comissaria vaig anar a l’hospital per recollir-lo. Ara estem estudiant quin serà el nostre proper pas.- El problema és que són uns professionals de la violència i saben pegar-te sense deixar rastre. Així doncs, en l'informe apareix recollit que tinc molts dolors, però realment no es veuen massa blaus ni marques.- Res significatiu. Sis hores tancat després de registrar-me de dalt a baix. Tot i això, tenint en compte que estava molt deshidratat, em va sorprendre que em continuessin negant un vas d'aigua fins passades més de dues hores.- Desobediència i resistència als agents de l'autoritat.- En aquell moment reconec que va ser tot molt adrenalític. Però el que a mi m’agradaria d’aquest cas és animar la gent a arriscar-se. Que en les lluites populars, quan algú vegi una oportunitat similar i malgrat pugui semblar una bogeria, que ho intenti. Que ningú es quedi quiet o cohibit per la por o les possibles represàlies.- I tant. No me'n penedeixo. Molta gent ha patit moltíssim i ha estat empresonada per defensar aquesta mena de causes justes. Si ens rendíssim per unes simples hòsties o l'amenaça d'anar a judici, no n'hauríem guanyat cap.