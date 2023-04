La Generalitat demanarà deixar sense efecte les cautelars per poder retirar el concert al Viaró

ordenades pels tribunals que blinden, per ara, ela les escoles que. Així s'ha avançat en un article publicat a El Periòdico, on el consellerha apuntat que un cop es notifiqui de manera definitiva la sentència del Tribunal Constitucional que rebutja el recurs de Vox contra l’anomenada Llei Celaá, que avala la retirada d’aquestes ajudes públiques, elsactuaran perquè es pugui retirar aquest finançament "tan aviat com es pugui"."Per què hem de destinar els diners de tots a un, reducte de l’i que la ciència ha demostrat que ni afavoreix l’alumnat ni la societat on s’insereix?", ha qüestionat Cambray davant la "" d'aquests centres educatius que sempre acabava "forçant" a concedir-los de nou la subvenció pública.En aquesta línia, el conseller ha recordat que quan Educació va comunicar als 10 centres que a Catalunya segregaven l’octubre del 2021 que els retiraria el concert si no es convertien en, n’hi va haver dos que van negar-s’hi i van recórrer als tribunals; un d'ells l'escola La Farga, per contra, acceptava el canvi -. Poc després, però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obligar la Generalitat a retornar a tots el concert de forma cautelar El conseller ha defensat que l’escola "ha de ser com la vida:", i ha criticat que l’escola que segrega per sexe "alimenta els prejudicis de gènere i el sexisme i ni tan sols afavoreix els resultats acadèmics com pregonaven els seus defensors" amb una "fórmula pedagògica ancorada en altres temps".