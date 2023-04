El «Mercato» de la Kings League belluga els sis jugadors santcugatencs

Así quedan las plantillas de todos los equipos.



El "" s'ha acabat. Després de quatre setmanes intenses de draft, des d'aquest dilluns els 12 equips de laja tenen consolidades les seves respectives plantilles per fer front a la pròxima temporada. Un(de més del 90%) que provocarà que el segon "split" de la lliga d'èxit de Gerard Piqué s'inauguri amb conjunts pràcticament nous de trinca.I en aquest sentit, elstambé vestiran majoritàriament una nova camiseta. Per exemple,(Valldoreix FC.), guanyador de la primera temporada de la Kings League amb, ara passarà a jugar a, l'equip del popular streamerEn el cas de(Junior FC), el santcugatenc subcampió de la primera edició ambde l'streamer mexicà, agafarà la samarreta deper a aquesta segona volta sota la presidència de l'streamer andorràPel que fa a(Valldoreix FC), aquest deixa l'equip deliderat pel futbolistaa favor de l'actual campió El Barrio. A més a més, l'estrella argentina també perd(Junior FC) que se'n va aamb l'streamerFinalment, qui també abandona el seu equip del primer "split" és(Olympic Floresta) que s'anirà a Saiyans FC després de passar perl planter de Porcinos.Així doncs, l'únic jugador santcugatenc que es mantindrà en el seu conjunt original serà(Mira-sol Baco FC) que continuarà fent brillar la camiseta d'Aniquiladores, com a mínim, una temporada més.