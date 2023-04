ha premiat elamb el tercer premi nacional al. Un guardó atorgat per l'aplicació d'un ampli ventall de mesures a favor dede les instal·lacions de la companyia ubicades al polígon empresarial de Can Sant Joan.Aquest reconeixement anual es concedeix als centres de Correus que presenten millors indicadors vinculats a la sostenibilitat de l'entorn i, enguany, per davant del local vallesà només s'hi troben el de(Andalusia) i(Illes Canàries).