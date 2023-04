Sant Cugat habilitarà una bústia anònima per denunciar casos de corrupció

L'últim ple municipal va aprovar per unanimitat la implementació d'una bústia anònima on els santcugatencs puguin informar de possibles casos de frau, corrupció i conflictes d'interès directament a l'Ajuntament. L'objectiu és afavorir el coneixement i la prevenció de possibles situacions d'irregularitat que no s'hagin detectat i evitar que quedin silenciades.La bústia funcionarà a través d'una aplicació informàtica que garantirà la confidencialitat del procés i del denunciant. A més a més, també s'oferirà protecció davant de pressions o represàlies.Una vegada aprovat el Pla en sessió plenària, ara l'Ajuntament constituirà un equip de treball que elaborarà i aprovarà les normes reguladores per a la seva posada en marxa. La previsió és que es pugui estrenar al proper mes d’octubre.