Fi a l'okupació de La Palmira (Valldoreix) després de més de 10 anys

L'okupació deha arribat a la seva fi després de més de 10 anys. Amb diverses ordres dea les espatlles, finalment un operatiu dels Mossos d'Esquadra va personar-se aquest dijous a primera hora del matí a l'entrada de l'immoble ubicat al passeig de Rubí (Valldoreix) per executar el requeriment en data oberta. Juntament amb la comitiva judicial, es va acordar amb els residents la marxa pel seu propi peuAmb l'ajuda de dues furgonetes, els okupants van anar recollint els seus objectes personals després de ser identificats pels agents. En el moment del desallotjament n'hi havia una desena, però aquest espai que va néixer com ahavia arribat a acollir més d'una quinzena de persones."Som un, format de gent precària, migrants, trans i dissidents que vam habitar un espai buit propietat d'un fons d'inversió", exposaen representació dels residents tot reivindicant l'que ha suposat el projecte de La Palmira per a moltes persones. Un indret on s'ha fomentat la "vida comunitària per a aquelles persones que no tenen el suport de la família biològica".Morte afirma que, davant la seva negativa a abandonar l'habitatge, últimament havien rebut múltiples "". En qualsevol cas, i desestimant un "" d'una dona d'edat avançada que hi residia, el tribunal ha decidit tirar endavant amb l'evacuació. Ara, es veuen al carrer però avisen: "Per cada desallotjament, una nova okupació". "Okupar no és treure-li la vivenda a ningú, això seria usurpació.de forma temporal i des de la transitorietat", ha sentenciat l'activista remarcant la importància de fomentar models d'autogestió com laUn cop desallotjats, la propietat -actualment en mans de la promotora VIACOR- ha fet entrar unai diversos tècnics a l'interior del terreny amb la missió que la casa no torni a ser okupada.Segons ha pogut saber, l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament ja estaria atenent les necessitats de la resident en risc d'exclusió social.