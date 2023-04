Cultius arrasats: l'Horta Alliberada cau malgrat plantar cara

🔴 EN DIRECTE | L'operatiu policial accedeix als camps de l'Horta Alliberada pel darrere després de saltar un mur



Els horticultors, desemparats

La CUP, bolcada amb l'Horta

Els cultius no han sobreviscut al pas de l'excavadora. Ladels horticultors no ha estat suficient per evitar l'execució del: unque naixia com ade la ciutat. Tot plegat, en uns terrenys abandonats des de fa dècades ubicats al final de l'avinguda Cerdanyola que ara(Caixabank) ha volgut recuperar per urbanitzar-los.Feia dies que, en data oberta, lasobrevolava els camps autogestionats i finalment, la comitiva i policia judicial han aparegut aquest dijous al voltant de les 12 h. Labastida a la porta d'entrada no ha aconseguit impedir l'accés dels ARRO que han saltat els murs per entrar a l'interior de les parcel·les.La resiliència, pacífica en tot moment, ha comptat amb diversos activistes que han deciditper obstaculitzar la tasca dels agents. Un moviment que, afegit a l'avís que hi havia diversospels terrenys (com ara gats, conills o gallines), no ha impedit que l'comencés immediatament aNo obstant això, pocs minuts després, la maquinària pesant s'ha hagut d'aturar prop de tres hores després que un activista superés el cordó policial i s'. Davant d'aquesta situació, els Mossos han sol·licitat el suport delsqui, després de comprovar que no existia cap perill i que el protestant estava penjat per voluntat pròpia, s'han negat a actuar. Una decisió que ha acabat essent revocada pel jutge qui els ha ordenat donar suport al cos policial i fer baixar els activistes. Finalment, els Bombers han ofert el vehicle, però no volgut pujar a la cistella.Durant el transcurs de l'operatiu s'han viscut diversosamb actuacions marcades per la força policial. En total s'han produït-per desobediència i atemptat contra agents de l'autoritat- ientre els manifestants.. Amb tota la feina i temps que li hem dedicat... Què farem ara?", s'ha preguntat emocionada la portaveu de l'Horta,, mentre lamentava que ladurant tot aquest temps. "La Mare Terra vol nutrients, no ciment", ha asseverat afegint que demanaran a l'Ajuntament que els ofereixi un altre espai que els permeti plantardavant les necessitats creixents de diversos veïns que freguen l'exclusió social.Cal recordar que aquests terrenys actualment estan qualificats deper la qual cosa caldria aprovar-se prèviament una modificació del PGM abans de poder urbanitzar el solar que, a més a més, estaria subjecte a la reducció de l'emmagatzematge de productes químics perillosos de la planta química adjacent de Lubrizol Durant el transcurs de la jornada han fet acte de presència les tinències d'alcaldia de la CUP,, en solidaritat als activistes. "Obriremaquesta mateixa tarda per atendre les diverses persones afectades per aquest desnonament i se'ls pugui oferir un", ha afirmat Simarro com a cap de l'àrea de Drets Socials. D'altra banda, també ha dit que durant els pròxims dies es posaran en contacte amb el col·lectiu per mirar de trobar una sortida a les seves demandes.Per la seva banda, la tinenta de Bon Govern, ha denunciat que s'estigui "". Llorente ha criticat que les detencions no eren necessàries i ha rebutjat la "escènica" exercida pels Mossos. El candidat alcaldable del PACMA,, també ha acudit en la defensa de l'Horta.Pel que fa als, els representants públics asseguren que s'ha activat unaentre la regidoria de Benestar Animal, la policia i una protectora perquè se'n fessin càrrec.