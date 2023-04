Les solucions de la CUP per garantir un habitatge digne a Sant Cugat

Assumir responsabilitats

Sota la campanya "", els anticapitalistes han exposat la seva línia d'acció en matèria d'habitatge perquè es pugui avançar en el. Un objectiu que només s'aconseguirà, asseguren, exercint una "". "Tenim dret a viure a Sant Cugat malgrat que la situació econòmica ho posi difícil".En una roda de premsa davant de l'última promoció enllestida d'habitatge públic - al carrer de Jeroni de Pujades -, l'alcaldableha fet una crida al vot perquè "amb major representació, més garantits quedaran els nostres drets", tot recordant que, segons les últimes dades de l'Observatori Sociològic, gairebé la meitat dels santcugatencs (49,7%) afirmen tenir moltes o certessigui per pagar la hipoteca o el lloguer. Una xifra que ha crescut set punts en els últims tres anys.Pel que fa a la feina feta durant aquesta legislatura de la mà d'ERC i el PSC, Simarro es mostra. "Ha estat un mandat ona l'hora de destinar el màxim de recursos públics en aquesta lluita per garantir un habitatge digne i que ningú es vegi expulsat del municipi ". Així doncs, consideren que s'ha fet "bona feina" pel que fa aldel municipi amb unes línies d'actuació ben definides que s'han recollit en Pla d'Habitatge 2030 ; ja sigui pel que fa a la planificació de microprojectes o el desenvolupament de Ca n'Ametller."Independentment de les imatges que s'estiguin donant - en referència als renders digitals -, valorem molt positivament que, per fi, les institucions s'estiguin posant a treballar sobre un tema tan cabdal. I, des del tripartit, ens hem posat d'acord alhora deper donar resposta a les necessitats de la ciutadania", ha remarcat Simarro insistint en la importància de. "Aquesta legislatura s'han repartit prop de 160 habitatges i pel proper se'n preveuen més de 360. Estem anant pel bon camí", ha assegurat l'alcaldable.Per aquest motiu, la CUP s'ha mostratde cara a un hipotètic futur mandat. En aquest sentit, han exposat una bateria de línies d'acció en cas de tornar a governar: dotar de més recursos i serveis d'assessorament a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH); vetllar per les bones pràctiques de les APIs (Agents de Propietat Immobiliària); sancionar els grans tenidors per tenir pisos buits i que fomentin la cultura especulativa; la recuperació de sòl urbanitzable; regularitzar la possibilitat de densificar i compactar diverses trames urbanes de la ciutat com ara Valldoreix o Mira-sol; tenir més mitjans per fer front a l'"hemorràgia de desnonaments"; i augmentar la compra de pisos pel dret de tanteig i retracte.