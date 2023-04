L'Horta Alliberada fa una crida a la resistència: «No fem mal a ningú»

. La tercera ordre de desallotjament contra l'-i aquesta vegada en data oberta fins divendres- fa que tothom estigui a l'aguait davant l'arribada imminent d'un operatiu dels Mossos d'Esquadra que aparegui per donar compliment a l'ordre judicial. Els jornalers van ser alertats fa uns dies a través d'una notificació oficial que va ser llençada per sobre de la porta d'entrada.Amb la petició desatesa d'obrir una via de diàleg amb la propietat, en una roda de premsa als propis terrenys els activistes han insistit en elsfonamentat en la sobirania alimentària, l'autogestió i el suport mutu. Unsi de "màxima proximitat" que serveixen com ade la ciutat. "", han llegit en un comunicat remarcant la cohesió social intergeneracional i intercultural que s'està desenvolupant en un "ubicat enmig de tanta contaminació" que, a més a més, permet recuperar la biodiversitat de la zona i on se celebren periòdicament diverses activitats i tallers pedagògics.I és que els terrenys okupats de gairebé una hectàrea situats al polígon industrial de Can Calders -al final de l'avinguda de Cerdanyola-, actualment estan donant servei a una seixantena de famílies. Un solar qualificat de sòl industrialque és qui ha sol·licitat l'ordre de desallotjament.En aquest sentit, han fet unaper a "defensar la terra, no les parets", davant l'intent de la promotora de recuperar aquests terrenys que feia més de 20 anys que estaven en desús per reurbanitzar-los. "que, a més a més, ha permès solucionar problemes que l'Ajuntament no ha tingut la capacitat o l'interès per resoldre", han afirmat assegurant que durant aquest temps no han creat cap conflicte veïnal.", han sentenciat fent un prec als partits polítics locals perquè es pronunciïn al respecte i els traslladin el seu suport.