Últim pas per protegir el «Cata»

Últimes passes per a garantir la preservació de l'anticque va abaixar la persiana farà ja més de dos anys. Durant el ple ordinari d'abril, el govern de Sant Cugat ha donat llum verda a l'aprovació provisional de la modificació puntual de l'àmbit perde l'emblemàtic establiment datat del 1936.Un moviment que ha tornat a topar amb la confrontació de la propietat que ja ha decidit portar la tramitació als tribunals. I és que aquest-que requerirà el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat- recull unaperquè els propietaris, que volien directamentl'espai per construir-hi pisos, puguin "preservar" els seusen un altre punt de la mateixa parcel·la, mantenint la protecció de la façana del bar i de la casa pagesa del costat. Una proposta que la propietat no ha acceptat mai.Tanmateix, val a dir que si bé la catalogació del local com apermetrà conservar l'arquitectura d'aquest edifici racionalista, l'activitat que se'n derivi a l'interior continuarà sent decisió única dels propietaris malgrat que, tant des del tripartit com de l'oposició, desitjarien que es recuperés el servei de restauració del que era el"Estem contents d'arribar al final d'aquests tràmits tan necessaris i llargs per garantir la preservació del", ha exposat la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, insistint que s'ha fet "tot el possible" per mirar d'arribar a un acord amb la propietat.Una mirada que des de Junts no han compartit. El regidorha defensat el vot en contra de la seva formació perquè consideren que calia defensar la protecció de l'indret amb el suport sine qua non de la propietat que, asseguren, s'hauria pogut aconseguir limitant la protecció "estrictament al Cafè". Cs s'ha abstingut.