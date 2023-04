Sant Cugat impulsarà la utilització d'aigües regenerades per fer front a la sequera

El ple ordinari del mes d'abril ha aprovat per unanimitat una moció que insta a continuar estudiant i executant "solucions de subministrament urgents" per a l'ús d'aigües regenerades i pluvials. Un text presentat per Cs que pretén vetllar per l'de les mesures contemplades en eli buscarI és que cal recordar que el passat 6 de març, la Direcció de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre una resolució mitjançant la qual establia l'entrada en situació d'excepcionalitat al sistema Ter-Llobregat (en el qual es troba Sant Cugat), afectant el subministrament d'aigua potable tant en espais públics com privats.Tanmateix, en la moció també s'insta que l'Ajuntament intermediï entre comunitats de propietaris, clubs esportius i proveïdors d’aigües regenerades per possibilitar el seu ús a instal·lacions que no siguin de titularitat municipal.Aquesta aprovació arriba pocs dies després que el consistori, l'AMB i l'ACA presentessin un projecte per a la construcció d'una canonada que abastés d'aigua Sant Cugat a partir d'aigües regenerades provinents de l'estació de Riu Sec de Sabadell.