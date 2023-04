ENTRENAMENT AMB ADAM PEATY 🏊‍♂️



Avui, hem tingut la sort de comptar amb @adam_peaty, triple campió olímpic i recordman mundial, en un entrenament al @CARSantCugat 💯



El bracista anglès es troba fent una concentració amb el grup de la RFEN de Ben Titley 😍#nataciocat #natació pic.twitter.com/XsfCmHE6tr — Federació Catalana de Natació (@nataciocat) April 14, 2023

El nedador britànic, triple olímpic i amb vuit campionats mundials sota el braç, està entrenant aquests dies a les instal·lacions delL'esportista va arribar a la ciutat vallesana el passat 11 d'abril i s'hi estarà fins a aquest dissabte com un membre més del grup d'entrenament de l'expert i gurúque està mirant de desenvolupar un equip d'elit a partir de nous mètodes de treball amb el millor dels millors.Aprofitant l'ocasió, diversos nedadors de la Federació Catalana de Natació van poder gaudir d'una masterclass impartida per Peaty, reivindicat com un dels millors nedadors de la història.