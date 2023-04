Collserola podria tancar durant els dies més calorosos

Elshan deciditdavant del preocupant estrès hídric i baixa humitat de Collserola . Així doncs, ja s'ha activat la bateria de tasques preventives per evitar incendis durant els "complicats i crítics" pròxims mesos emmarcats en un dràstic escenari de sequera Entre d'altres, s'estan realitzant dos recorreguts diaris al conjunt de la Serra per conèixer amb més profunditat i detall el territori. D'aquesta manera, la idea serà reforçar la presència d'pel cos dels Bombers (punts d'accés al massís, punts d'emplaçament de vehicles, carenes, barrancs) i detectar aquells indrets que puguin afavorir una ràpida actuació en cas de focs forestals.Tanmateix, també està previst que es realitzin diverses rutes de divulgació deals veïns de la zona i fomentar accions segures. En aquest sentit, el pròxim 5 de maig es farà und’incendi forestal per posar en comú la resposta operativa, després de la primera experiència que es va fer l’any passat i que va demostrar la importància de la prevenció i de la coordinació. La iniciativa comptarà amb la presència dels responsables dels Plans d’Autoprotecció dels barris de muntanya, la Guàrdia Urbana i el Consorci del Parc Natural de Collserola.El cap dels Bombers,, ha dit que la prioritat és evitar les ignicions i després detectar precoçment els focs. Això permet tenir més contundència al principi de l'incendi i evitar la possible simultaneïtat de focs.En qualsevol cas, s'ha deixat clar que per la revetlla de Sant Joan i altres moments complicats meteorològicament es podrien prendrecom el tancament temporal dels miradors, els berenadors o el parc sencer.