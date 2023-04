Els 25 de la CUP: una llista «transformadora, feminista i reivindicativa»

Amb una CUP forta podrem garantir un model alternatiu amb una proposta transformadora.



Avui presentem 35 noms amb qui volem lluitar per una vida digna per una ciutat cohesionada, feminista, inclusiva i orgullosa de la seva diversitat. pic.twitter.com/GGYCkcPMQz — CUP SantCugat (@cupsantcugat) April 15, 2023

Des del govern o des de l'oposició

Tots els noms de la llista de la CUP:

Aquest dissabte, en un acte als Jardins del Vallès, lava presentar lacompleta amb què concorrerà als comicis municipals del 28-M. Unaque pretén aglutinar les diverses ànimes del model de ciutat que aspiren que garanteixi una vida "digna i justa" per al conjunt de la ciutadania.Així doncs, sota el lema "", la formació encapçalada per l'alcaldable Marco Simarro es conjura amb la voluntat d'"que s'ha construït durant més de 30 anys a Sant Cugat". Un rumb que, asseveren, han anat capgirant al llarg del darrer mandat formant part del tripartit d'esquerres (amb ERC i el PSC) tot i reconèixer que "encara queda".A banda de les cinc primeres posicions - que ja es van anunciar farà cinc mesos -, ara s'han revelat la resta de noms on destaquen diverses personalitats del teixit associatiu local amb representants d', entre d'altres. Per contra, les dues tinentes d'alcaldia cuparies d'aquesta legislatura,, fan un pas al costat després d'haver arribat al límit màxim dels dos mandats estipulats en els estatuts de la formació.Pel que fa a l'anàlisi d'aquest darrer mandat amb el(amb ERC i el PSC), han anat reivindicant la, l'i el "canvi necessari de trencar les dinàmiques de 32 anys consecutius de governs convergents". Tot i això, apunten que l'any 2019 van decidir entrar al govern amb un "" i en una conjuntura molt concreta que podria no reproduir-se l'any vinent. En aquest sentit, afirmen que volen continuar participant de la institució tant des de dins com des de fora de l'executiu malgrat que, reconeixen, com, més opcions deVal a dir que aquesta vegada la CUP es presentarài, per tant, decau la candidatura conjunta amb(PC).1. Marco Simarro2. Oriol Sánchez3. Ariadna Sierra4. Alba Johé5. Francesc Colom6. Maria Gordillo7. Joan Roses8. Júlia Bolao9. Aniol Pros10. Cinta Bolet11. Robert Savé12. Mariona Bota13. Oskar Martí14. Estel Asens15. Francesc Dalmau16. Guiomar Blanco17. Xavier Humet18. Aina Serra19. Manuel Sánchez20. Núria Valero21. Arnau Marimon22. Carmen Alonso23. Xavi Tercero24. Roser Buetas25. Oriol BotaSuplents1. Lidón Martrat2. Juan Merino3. Marta Fernandez4. Siscu Ruiz5. Esther Santolaya6. Guim Pros7. Ignasi Bea8. Lourdes Llorente9. Ferran Margineda10. Núria Gibert