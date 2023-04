Cs revela els cinc primers noms de la candidatura de Sant Cugat

En un acte amb prop d'un centenar de persones a l'Hotel Sant Cugat, la secció local deha anunciat aquesta tarda qui ocuparà les primeres posicions de la llista electoral encapçalada per l'alcaldable Aldo Ciprian de cara alsAixí doncs,acompanyarà Ciprian de número 2;de número 3; la portaveu de la plataforma local "No al Tribut Metropolità" Mireia Sanjuan ; ide número 5. La resta de noms es revelaran al llarg dels pròxims dies. Cal destacar l', que tampoc ha fet acte de presència a l'acte.A banda, Ciprian s'ha mostrat "molt satisfet" de la feina exercida per la formació al llarg de l'última legislatura com a partit de l'oposició i ha aprofitat per presentar un "" sobre el qual es fonamentarà bona part del programa electoral: més manteniment a la ciutat; "No al Tribut Metropolità"; "No a la Zona de Baixes Emissions"; gratuïtat dels llibres de text pels alumnes de l'ensenyament obligatori; la creació d'una regidoria de dedició exclusiva de Gent Gran; el bilingüisme administratiu català-castellà; més equipaments esportius municipals; impulsar més polítiques de seguretat i dotar de més agents la Policia Local; i recuperar el conveni amb l'Hospital General de Catalunya perquè es converteixi en el centre sanitari de referència de la població; i una reducció generalitzada dels impostos municipals.L'objectiu del partit és evitar desaparèixer del plenari i, com a mínim,assolits l'any 2019, abans de l' estripada de carnet de Múnia Fernández-Jordán , per "" el partit al municipi. Durant la trobada, s'ha arribat a afirmar que Sant Cugat com una ciutat ofegada pel "supremacisme del nacionalisme català que menysprea la llengua castellana i a la resta d'Espanya".L'acte ha comptat la presència del portaveu de Cs al Parlament de Catalunya,i el diputat al Congrés dels Diputats,