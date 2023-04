Cs fitxa Mireia Sanjuan, portaveu de la plataforma «No Tribut Metropolità»

perquè s'incorpori a la candidatura taronja per a les. Com a independent -però còmode amb el programa electoral-, la portaveu de la secció local de la plataforma "No Tribut Metropolità" buscarà lluitar des del plenari contra un "impost injust que sobrecarrega econòmicament la ciutadania". Malgrat ubicar-se en una de les posicions inicials de la llista, des del partit encara no han volgut concretar la posició exacta.Sanjuan ha explicat que el moviment compta amb elde l'entitat per, després de rebre cas omís durant els últims anys, començar a "participar activament" des de les institucions. En aquest sentit, insistiran que lque li pertocaria al conjunt del veïnat -uns 5 milions d'euros anuals- des de l'erari públic.L'alcaldable liberal,, com a formació molt crítica "des del primer moment" contra el Tribut Metropolità, ha celebrat la incorporació d'una "" que prové del barri de Mira-sol, també plenament compromesa amb. Justament, en aquesta última línia, s'ha aprofitat per anunciar que els taronges pretenen crear unaSanjuan va ser militant i membre de l'executiva local del PSC i, posteriorment, del Moviment d'Esquerres de Catalunya (MES) -l'escissió catalanista del PSC que, a Sant Cugat, va ser liderada per Ferran Villaseñor.