Així se celebrarà la Diada de Sant Jordi 2023 a Sant Cugat

escalfa motors per donar la benvinguda a la festa més bonica de l'any. Enguany, lacomptarà amb més deinundaran de llibres, roses i amor el centre de la ciutat. D'altra banda, del 15 al 30 d'abril, l'Ajuntament, de la mà de diverses entitats locals, ha organitzat unentre exposicions, intercanvi de llibres, concursos de vídeo-poemes i microrelats, taula d’escriptors, presentacions literàries, concerts, espectacles de teatre i dansa i tallers familiars. Pots consultar-lo aquí. Enguany, com a novetat, només lesde Sant Cugat tindran carpes a lapel dissabte 22 i el diumenge 23 d'abril -El Celler de llibres, Abacus, El pati de llibres, Paideia i La Salvatge (antiga Alexandria)-. La resta de paradetes s'ubicaran a la plaça U d'Octubre, l'avinguda Cerdanyola, el carrer de la Torre i al carrer de la Creu.Tanmateix, cal destacar que les presentacions literàries tindran un lloc rellevant dins la programació. Dimecres, 19 d’abril, Marta Pessarrodona presentarà la reedició del seu llibre ‘Donasses’, a la llibreria La Salvatge. El mateix dia, el Monestir de Sant Cugat acollirà la presentació de ‘Sant Cugat Confidencial’, un recull de nou contes sobre Sant Cugat escrits per autors i autores vinculades a la ciutat. Dijous, dia 20, els Geganters de Sant Cugat, presentaran, al Claustró del Monestir, el llibre ‘Món gegant’, un recull dels materials del 1r Congrés i Trobada Internacional de Gegants i Imatgeria Festiva, que es va celebrar a Reus l'any 2017.També cal destacar altres propostes com la X Taula d’escriptors, amb la participació d’una cinquantena d’autors/es, el concurs de Vídeo Poemes de l’Ateneu Santcugatenc, l’“Especial Sant Jordi” i el 16è concurs de Microrelats de Cugat Mèdia, el tradicional Concert de Sant Jordi de la Simfònica de Sant Cugat, i un original taller familiar de fabricació de roses lluminoses.