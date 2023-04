Cs aposta per la utilització d'aigües regenerades per fer front a la sequera

portarà al pròxim ple d'abril una moció per vetllar per l'de les mesures aprovades en eli buscarque garanteixin el manteniment dels espais verds, de les instal·lacions esportives i de les comunitats de veïns.I és que cal recordar que el passat 6 de març, la Direcció de l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre una resolució mitjançant la qual establia l'entrada en situació d'excepcionalitat al sistema Ter-Llobregat (en el qual es troba Sant Cugat), afectant el subministrament d'aigua potable tant en espais públics com privats.Davant d'aquest escenari, els taronges proposaran al plenari que s'analitzin i s'executin amb urgència solucions per a(cap de les dues subjectes a les noves limitacions), així com estudiar com augmentar l'En aquest sentit, també demanaran que l'Ajuntament intermediï entre comunitats de propietaris, clubs esportius i proveïdors d’aigües regenerades per possibilitar el seu ús a propietaris d’instal·lacions que no siguin de titularitat municipal.Finalment, els liberals també insisteixen que es garanteixi l'"efectiva aplicació" de les mesures contemplades al Pla d'Emergència local per la situació de sequera.