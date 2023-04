Susana Herrada serà la presidenciable independent de l'agrupació d'electors «Som Valldoreix»

La vicepresidenta i vocal de l'EMD, Susana Herrada, es presentarà a les eleccions municipals del 28 de maig com asota l'. Tal com ha avançat el TOT i ha pogut confirmar, Herrada encapçalarà unaque aglutinarà les formacions deper enfrontar-se a les urnes contra el presidenciable de les esquerres, Juanjo Cortés, i no haver-se de presentar per separat amb la consegüent competició i pèrdua de vots.Aquesta és la fórmula que s'ha trobat en clau local perentre aquests espais polítics davant del bloqueig de les executives nacionals . Per fer-ho, Herrada necessitarà recollir un centenar deque, segons ha pogut saber aquest mitjà, ja les té pràcticament totes.Així doncs, mentre el PP i Cs no es pronunciïn, la presidència de l'EMD es disputarà entre Herrada, Cortés (Valldoreix Plural) i Neus José (Independents)