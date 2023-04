El relat de la denunciant

La defensa, testifica

Vist per a sentència

Aquesta setmana està tenint lloc el judici contra l'acusat d'haverd'edat a l'interior de les instal·lacions. L'home, de 32 anys i en, se li imputa un delicte d'agressió sexual i un altre d'agressió sexual amb penetració per unesamb una noia de 15 anys durant la primavera del 2021.Segons ha recollit l'ACN, durant el transcurs del, l'acusat ha explicat que va conèixer la noia de qui no sabia l'edat al març. Segons ha explicat, un dissabte, la noia li hauria demanat que entressin tots dos al vestidor, que estava buit. Allà, la noia es va despullar i es va estirar en un banc, on l'acusat ha admès que li va fer massatges per tot el cos, principalment pit, cames i esquena abans de practicar-li sexe oral.Dies més tard, el diumenge 11 d'abril, la noia arribava a l'equipament just quan el treballador estava a punt de tancar. Ell li hauria dit que ja no podia entrar, però la noia va insistir per parlar amb ell i va acabar accedint perquè estava molt nerviosa. Un cop dins, la noia va dir que volia estar amb ell i s'insinuava per mantenir-hi relacions sexuals. Tot i una inicial resistència del noi, la noia hauria pressionat per dutxar-se junts. Va ser aleshores quan la noia li hauria practicat una fel·lació al noi, ha dit, tot negant que l'obligués a fer res ni que la penetrés vaginalment. Just després de l'acte, la noia li hauria dit que era menor.Per altra banda, durant la denúncia que s'ha produït a porta tancada, la noia ha explicat que estava entrenant a les màquines d'exercicis i, quan va anar a dutxar-se, l'acusat la va abordar per darrere, li va treure violentament la tovallola i la va empènyer cap a la dutxa. Allà l'hauria penetrat vaginalment en contra de la seva voluntat, mentre plorava i sagnava per la zona vaginal. Més tard ho faria un segon cop, es recull en l'escrit de la fiscalia.Durant el torn dels testimonis, la germana de la víctima ha explicat que aquell 11 d'abril, ella i el seu pare van sortir amb cotxe a buscar-la perquè trigava molt en tornar a casa i no responia al telèfon mòbil. Finalment, la van trobar absent a un carrer a prop del gimnàs. L'endemà, la noia explicaria els fets a la família.A més a més, en el testimoni d'una amiga de la noia, la víctima li hauria confessat que cert treballador la mirava molt i que li feia por. Ella va recomanar-li que no tornés al gimnàs, però la víctima no li va fer cas. El dia de la violació, també explica que l'acusat va fer fora tots els clients menys ella. Els dies posteriors, la noia no va anar a l'escola i va patir seqüeles psicològiques considerables.Per part de la defensa, han declarat un treballador del gimnàs, un amic de l'acusat, una cosina i dos membres de Càritas de Cerdanyola del Vallès, on el jove feia de voluntari. Tots han asseverat que es tracta d'un bon noi, fins i tot "innocent", "infantil" i "amb poca picardia", incapaç de fer mal a ningú. Sobre les dues relacions amb noies que havia tingut fins aleshores, mai havia tingut problemes ni actes violents.La majoria desconeixen que l'acusat tingués una relació amb la usuària del gimnàs. Tot i això, l'amic sí que sabia que una clienta "li anava al darrere" i el treballador els va veure dues vegades xerrar i passejar junts, "rient com si fossin amics". De totes maneres, ha insistit el treballador, el gimnàs està molt mal insonoritzat i assegura que, si la noia hagués cridat al vestidor, ell ho hauria sentit.Per tot plegat, se l'acusa de dos delictes d'agressió sexual, una de les quals amb penetració, i li demana 18 anys de presó, 20 anys de llibertat vigilada i de prohibició de comunicació o aproximació a la víctima i 20 anys d'inhabilitació per treballar amb menors d'edat. També proposa que quan hagi complert dos terços de la pena o quedi en semillibertat sigui expulsat de l'estat espanyol durant deu anys. Per últim, li demana 10.000 euros d'indemnització per a la víctima per danys morals. El jove ja ha pagat 5.000 euros.