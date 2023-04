Un any més,tornen a situar-se entre els deu municipis catalans amb l'. Així ho ha avançat el portal immobiliari, després de desgranar el preu de venda arreu de l'Estat segons les dades recollides del primer trimestre del 2023.Així doncs, Sitges ocupa la vuitena posició del rànquing amb 4.265 euros per m2; el que suposa un 9,6% més que l'any passat. D'altra banda, Sant Cugat, en desena posició, registra un preu de 4.075 euros per m2; un 3,7% que farà un any. En relació amb la capital catalana,s'ubica en 4.063 euros el m2; un 2,7% més que l'any anterior.Pel que fa a les primeres posicions del conjunt del territori espanyol, el podi l'encapçalen tres municipis de les Illes Balears.(Eivissa) és el més car amb 6.295 euros el m2; seguit de(Eivissa) amb 6.224 euros per m2; i(Mallorca) amb 5.553 euros per m2.Tanmateix, en el top 50 de la llista, apareixen altres ciutats catalanes com ara Castelldefels, Esplugues de Llobregat, El Masnou, Vilassar de Mar, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Molins de Rei.