Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

7.- Proposta d'aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de vigilància de la salut dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 19038/2018)



8.- Ampliació de capital de la societat Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA). (Exp. 36950/2020)



9.- Aprovació de l'expedient de modificació número 9 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2023. (Exp. 14397/2023)



10.- Aprovació de l'expedient de modificació número 10 del pressupost de l'ajuntament per a l'exercici 2023. (Exp. 13424/2023)



11.- Declaració de no disponibilitat de crèdits del pressupost de l'exercici 2023. (Exp. 14453/2023)



Serveis Urbans, Mobilitat i Transport



12.- Proposta de liquidació del contracte del servei d'auditoria de Contrast i de diagnosi del servei de l'aigua. (Exp. 21063/2017)



Desenvolupament Urbà i Habitatge



14.- Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació que afecta la finca situada a l'avinguda d'Emeterio Escudero, 11, 08198 de Sant Cugat del Vallès, expedient UA96/21/07 (N418-3976/2021). (Exp. 3976/2021)



15.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 211/2018 - Exp. 31021/2019 - Josel, S.L.U. - Parc d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan (àmbit sud-est) de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 31021/2019)



16.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 248/2020 - Josel, S.L.U. - Resolució 05.06.2020 - MpPGM per a la implementació de mesures per l'increment del parc d'habitatge protegit a Sant Cugat del Vallès. (Exp. 29834/2020)



Esports



17.- Rectificació errada material detectada en el Decret d'Alcaldia núm. 787/2022, de 23 de febrer, en relació a l'aplicació pressupostària. (Exp. 10075/2018)



18.- Ratificació del Decret d'Alcaldia DEC/5625/2022 pel qual s'aprova la segona ampliació del termini de la continuïtat del servei relatiu a la gestió i explotació dels serveis d'educació i pràctica esportiva al municipi (OMET). (Exp. 10075/2018)



Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç



19.- Aprovació de la despesa corresponent al 4t trimestre 2022 de l'Associació de concessionaris del Mercat Torreblanca, per al seu pagament. (Exp. 26196/2022)



Bon Govern, Transparència i Participació



20.- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació per procediment obert harmonitzat del subministrament, instal·lació i configuració d'una Plataforma d'analítica de dades i matricules basada en la informació de càmeres. (Exp. 50096/2022)



21.- Aprovació d'un Pla d'implementació d'una bústia de comunicació de possibles casos de frau, corrupció i conflictes d'interès a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 14469/2023).



Mocions Institucionals



22.- Moció institucional, en nom de la Universitat Internacional de la Pau, per proposar un espai amb el nom d'Arcadi Oliveres. (Exp. 14445/2023)



23.- Moció institucional per afrontar amb urgència els problemes derivats de l'excepcionalitat de la sequera. (Exp. 14566/2023)



Mocions de grups municipals



25.- Moció del grup municipal de Junts per Sant Cugat sobre l'espoli fiscal que l'Estat infligeix a Catalunya. (Exp. 15589/2023)



Control dels òrgans de govern



26.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern



27.- Precs, preguntes i interpel·lacions





Else celebrarà aquest dilluns a partir de lesa lai es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'Ajuntament , Cugat.cat o TV Sant Cugat. En total, el ple compta ambi, a les 19 h, serà el torn de l'