Ja pots tramitar la teva preinscripció als graus mitjans d'FP

Famílies professionals amb més creixement

Tres nous centres d’àmbits professionals

S’avança la preinscripció en FP de grau mitjà

Arrenca aquest dimecres la preinscripció dels ensenyaments postobligatoris amb els cicles de formació professional de grau mitjà i amb els cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà. La preinscripció de batxillerat començarà el 19 d’abril i la dels cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny de grau superior, el 26 de maig. L’oferta d’ensenyaments postobligatoris serà d’un total de 271.875 places per al curs 2023-2024. Aquesta inclou batxillerat, FP de grau mitjà i grau superior, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció, FP bàsica, arts escèniques i cursos d’especialització.En FP el proper curs s’implantarà el cicle de grau superior de Formació per a la mobilitat segura i sostenible de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat a l’Institut Mare de Déu de La Mercè de Barcelona. També hi ha nous cursos d’especialització en Auditoria energètica, Robòtica col·laborativa, Manteniment i seguretat en sistemes de vehicles híbrids i elèctrics, i Aeronaus pilotades de forma remota. A més, s’inclouen dos nous perfils professionals orientadors: auxiliar de suport a les persones en activitats socioesportives i auxiliar d'operacions sostenibles a la indústria i al medi agraris.Les famílies professionals que més creixen són Sanitat amb 834 noves places, Serveis socioculturals i a la comunitat amb 449 places, Electricitat i electrònica amb 441 places i Comerç i màrqueting amb 421 places. En la família de Serveis socioculturals i a la comunitat, el grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència es podrà estudiar com a novetat als instituts Josep Vallverdú de les Borges Blanques i al Martí l'Humà de Montblanc.En Electricitat i electrònica, algunes novetats que s’implanten són a l’Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat, on s’hi podrà cursar els grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i el curs d’especialització d’Instal·lació i manteniment de sistemes connectats a internet. En Comerç i màrqueting, a l’Institut Campclar de Tarragona s’implanta el grau mitjà d’Activitats Comercials vinculat a la Moda.L’Institut Obert de Catalunya també incrementa l’oferta de places de cara proper curs en 295, que corresponen a cicles de grau mitjà i superior de formació professional i a cursos d’especialització. Concretament, passa d’oferir 3.785 places el curs actual a 4.080 el proper.A Barcelona ciutat, el curs vinent hi haurà tres nous centres d’àmbits professionals: l’Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que integrarà tots els ensenyaments professionals de l’àmbit digital; l’Institut de la Sostenibilitat i el Medi ambient, amb una oferta d’estudis agraris, de jardineria i mediambientals; i l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle. Aquest darrer, centrat en el sector de les arts escèniques, oferirà tres cicles formatius artístics superiors de les arts escèniques, que són títols propis de la Generalitat que s’imparteixen per primera vegada: Luminotècnia, Sonorització per a arts escèniques i Maquinària escènica.En els ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny, s’impartiran nous cicles a l’escola d'art i disseny de Rubí (graus superiors de Gràfica publicitària i de Gràfica audiovisual), la de Vic farà un nou perfil Projectes escultòrics avançats i La Gaspar d’Igualada oferirà un nou cicle mai impartit a Catalunya: el grau superior de Tècniques escultòriques en pell. En arts escèniques, hi haurà nova oferta en els següents centres públics: grau superior de Tècniques d’actuació teatral a l’Institut Domènec i Montaner de Canet i grau mitjà de Tècniques de dansa urbana a l’Institut Celrà.En els Ensenyaments Artístics Superiors, el centre SAE oferirà el títol de Grau de Música i l’Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya oferirà el màster artístic de Codisseny social aplicat a projectes del sector públic.Pel que fa al batxillerat, el curs 2023-2024 la modalitat general es podrà cursar en 13 centres públics. També hi haurà un nou centre que oferirà el programa de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat (batxibac) - del total de 70 centres que el faran - que és l'Institut Vicens Vives de Girona. S’incrementa el nombre de centres que ofereixen la doble titulació de batxillerat i ensenyaments esportius, que el curs vinent també es podrà fer a l’Institut Premià de Mar i a l’Institut Agustí Serra conjuntament amb el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.La principal novetat de la preinscripció és que s’avança el seu inici i tot el procediment en els cicles de formació professional de grau mitjà, de manera que tot l’alumnat sabrà a 31 de juliol la plaça que té assignada. Enguany en els cicles de grau mitjà també hi haurà dos processos diferenciats, el primer per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització, que com a novetat, a banda de ser per al que prové de 4t d’ESO i PFI, també serà per al que prové dels centres de formació d'adults i per al de primer de batxillerat.Tota la informació dels diferents ensenyaments es pot consultar al portal triaeducativa.gencat.cat, que aplega tota la informació i dates referents a la preinscripció i l’enllaç als continguts de tots els estudis, els requisits d’accés, així com les sortides acadèmiques i professionals. De la mateixa manera que els ensenyaments obligatoris, la preinscripció serà totalment electrònica, de tal manera que es podrà fer en qualsevol hora del dia i des de qualsevol dispositiu.